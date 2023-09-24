https://crimea.ria.ru/20230924/ukrainskiy-dron-atakoval-kursk-1131628504.html
Украинский дрон атаковал Курск
Украинский дрон атаковал Курск - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Украинский дрон атаковал Курск
Киевский режим предпринял очередную попытку ударить по мирным городам российских регионов. В воскресенье беспилотник ВСУ атаковал административное здание в... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T10:40
2023-09-24T10:40
2023-09-24T10:40
курск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку ударить по мирным городам российских регионов. В воскресенье беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт.По его данным, значительных разрушений при атаке нет, однако пострадала крыша здания. На место выехали сотрудники оперативных служб.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, 22 сентября дежурными средствами ПВО очередные беспилотные летательные аппараты были уничтожена над Курской и Белгородской областями. 18 сентября ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноПочти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиМассированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь
https://crimea.ria.ru/20230919/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1131518477.html
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Украинский дрон атаковал Курск
Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска – Старовойт