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Украинский дрон атаковал Курск - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Украинский дрон атаковал Курск
Украинский дрон атаковал Курск - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Украинский дрон атаковал Курск
Киевский режим предпринял очередную попытку ударить по мирным городам российских регионов. В воскресенье беспилотник ВСУ атаковал административное здание в... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T10:40
2023-09-24T10:40
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
обстрелы всу
роман старовойт
общество
новости
россия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку ударить по мирным городам российских регионов. В воскресенье беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт.По его данным, значительных разрушений при атаке нет, однако пострадала крыша здания. На место выехали сотрудники оперативных служб.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, 22 сентября дежурными средствами ПВО очередные беспилотные летательные аппараты были уничтожена над Курской и Белгородской областями. 18 сентября ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноПочти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиМассированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь
https://crimea.ria.ru/20230919/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1131518477.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, роман старовойт, общество, новости, россия, беспилотник (бпла, дрон)
Украинский дрон атаковал Курск

Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска – Старовойт

10:40 24.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ с беспилотником
Солдат ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку ударить по мирным городам российских регионов. В воскресенье беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе", - констатировал Старовойт.
По его данным, значительных разрушений при атаке нет, однако пострадала крыша здания. На место выехали сотрудники оперативных служб.
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, 22 сентября дежурными средствами ПВО очередные беспилотные летательные аппараты были уничтожена над Курской и Белгородской областями. 18 сентября ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница.
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияОбстрелы ВСУРоман СтаровойтОбществоНовостиРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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