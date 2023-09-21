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Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь

Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь

Массовая атака беспилотников ВСУ на Крым минувшей ночью – это, безусловно, часть плана поездки украинского президента Владимира Зеленского в США, на заседание... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:10

радио "спутник в крыму"

безопасность республики крым и севастополя

мнения

владимир шаповалов

крым

атаки всу на крым

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Массовая атака беспилотников ВСУ на Крым минувшей ночью – это, безусловно, часть плана поездки украинского президента Владимира Зеленского в США, на заседание СБ ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Накануне днем ракетной атаке ВСУ подвергся Севастополь. А в ночь на четверг, 21 сентября, силами ПВО была отражена массовая атака на Крым беспилотников ВСУ. По словам Шаповалова, все попытки ВСУ ударить по регионам РФ в эти дни – часть плана поездки Зеленского в США."Это самая массовая, насколько я помню, атака беспилотниками и России в целом, и Крыма в частности. И она, безусловно, является частью плана поездки Зеленского в ООН и тех заявлений, которые и он, и другие лидеры коллективного Запада произносят сейчас в Организации объединенных наций в отношении России", – сказал Шаповалов."Другое дело, что мы увидели, что абсолютно никаких успехов нет. Ни один беспилотник цели не достиг", – отметил политолог.По мнению Шаповалова, подобных по масштабам атак беспилотников на российские территории, в том числе на Крым, больше может и не быть. Но то, что в принципе "атаки на гражданские объекты будут продолжаться, причем при абсолютном попустительстве со стороны Запада, это очевидно", добавил он."Поэтому расслабляться нам не стоит, но я думаю, что никто этого и не делает", – подытожил эксперт.Ночью 13 сентября ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь и корабли ЧФ. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома. По официальным данным, пострадали 24 человека.14 сентября в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Также, по данным оборонного ведомства, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины

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