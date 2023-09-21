Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
Над Крымом и в Черном море уничтожены 19 украинских беспилотников
05:57 21.09.2023 (обновлено: 06:04 21.09.2023)
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массовая атака на Крым беспилотников ВСУ отражена силами ПВО в ночь на четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Еще по одному БПЛА сбиты над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.
Накануне днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе и сбитых беспилотниках в Верхнесадовом и Каче. На месте падения загорелась трава, пострадавших нет. Позже Развожаев уточнил, что это была попытка ракетной атаки.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь 10 крылатыми ракетами и беспилотниками. По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.
Читайте также на РИА Новости Крым: