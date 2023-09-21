https://crimea.ria.ru/20230921/massovyy-nalet-na-krym-pvo-unichtozhila-19-ukrainskikh-bespilotnikov-1131562142.html

Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

Массовая атака на Крым беспилотников ВСУ отражена силами ПВО в ночь на четверг. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T05:57

2023-09-21T05:57

2023-09-21T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массовая атака на Крым беспилотников ВСУ отражена силами ПВО в ночь на четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.Еще по одному БПЛА сбиты над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.Накануне днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе и сбитых беспилотниках в Верхнесадовом и Каче. На месте падения загорелась трава, пострадавших нет. Позже Развожаев уточнил, что это была попытка ракетной атаки.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь 10 крылатыми ракетами и беспилотниками. По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходитОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф, крым, черное море, пво