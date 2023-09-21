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Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
Массовая атака на Крым беспилотников ВСУ отражена силами ПВО в ночь на четверг. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T05:57
2023-09-21T06:04
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массовая атака на Крым беспилотников ВСУ отражена силами ПВО в ночь на четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.Еще по одному БПЛА сбиты над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.Накануне днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе и сбитых беспилотниках в Верхнесадовом и Каче. На месте падения загорелась трава, пострадавших нет. Позже Развожаев уточнил, что это была попытка ракетной атаки.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь 10 крылатыми ракетами и беспилотниками. По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходитОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф, крым, черное море, пво
Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

Над Крымом и в Черном море уничтожены 19 украинских беспилотников

05:57 21.09.2023 (обновлено: 06:04 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массовая атака на Крым беспилотников ВСУ отражена силами ПВО в ночь на четверг. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Еще по одному БПЛА сбиты над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.
Накануне днем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе и сбитых беспилотниках в Верхнесадовом и Каче. На месте падения загорелась трава, пострадавших нет. Позже Развожаев уточнил, что это была попытка ракетной атаки.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь 10 крылатыми ракетами и беспилотниками. По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымНовости КрымаМинистерство обороны РФКрымЧерное мореПВО
 
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