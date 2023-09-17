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ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.09.2023
ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
Очередные попытки террористической атаки по объектам Российской Федерации со стороны киевского режима пресечены в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T06:05
2023-09-17T06:40
крым
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу на крым
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Очередные попытки террористической атаки по объектам Российской Федерации со стороны киевского режима пресечены в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны.На Крым враг дважды за ночь запускал беспилотники самолетного типа. В первый раз дежурные средства противовоздушной обороны отработали в 1.15, второй – спустя полчаса. Все цели уничтожены.Кроме того, две атаки ВСУ отражены и над Московской областью. Один украинский дрон около 1.45 мск был сбит над территорией Истринского района Московской области. Ранним утром враг попытался ударить повторно. ВСУ в последнее время не оставляют попыток атаковать Крым и корабли Черноморского флота РФ в Черном море. Так, 14 сентября около 05.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. А в районе 05:00 мск пять безэкипажных катеров пытались ударить по кораблю ЧФ "Сергей Котов" в акватории Черного моря, но были уничтожены огнем из штатного вооружения патрульного корабля. Затем около 16.30 морской дрон был нацелен на ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум". Беспилотник был уничтожен штатным вооружением корабля.Всего за минувшую неделю морская авиация и корабли Черноморского флота России уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами.Кроме того, за прошедшую семидневку Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников

Шесть беспилотников самолетного типа сбили дежурные средства ПВО над побережьем Крыма

06:05 17.09.2023 (обновлено: 06:40 17.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Очередные попытки террористической атаки по объектам Российской Федерации со стороны киевского режима пресечены в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны.
На Крым враг дважды за ночь запускал беспилотники самолетного типа. В первый раз дежурные средства противовоздушной обороны отработали в 1.15, второй – спустя полчаса. Все цели уничтожены.

"17 сентября около 1.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым. С 1.45 до 2.20 мск уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сказано в сообщении.

Кроме того, две атаки ВСУ отражены и над Московской областью. Один украинский дрон около 1.45 мск был сбит над территорией Истринского района Московской области. Ранним утром враг попытался ударить повторно.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области", - отметили воборонном ведомстве.
ВСУ в последнее время не оставляют попыток атаковать Крым и корабли Черноморского флота РФ в Черном море. Так, 14 сентября около 05.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. А в районе 05:00 мск пять безэкипажных катеров пытались ударить по кораблю ЧФ "Сергей Котов" в акватории Черного моря, но были уничтожены огнем из штатного вооружения патрульного корабля. Затем около 16.30 морской дрон был нацелен на ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум". Беспилотник был уничтожен штатным вооружением корабля.
Всего за минувшую неделю морская авиация и корабли Черноморского флота России уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три катера ВСУ с десантными группами.
Кроме того, за прошедшую семидневку Вооруженные силы России нанесли 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
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