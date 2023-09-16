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Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T14:31
2023-09-16T14:32
министерство обороны рф
беспилотные катера
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. Об этом сообщает Минобороны России.В результате ударов нарушены материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства. Кроме того, прицельным ударом уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФУкраинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника сбиты в зоне СВО – МинобороныМорская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
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министерство обороны рф, беспилотные катера, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ

ВС России нанесли 11 ударов по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

14:31 16.09.2023 (обновлено: 14:32 16.09.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 9 по 16 сентября нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате ударов нарушены материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства. Кроме того, прицельным ударом уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.
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Министерство обороны РФБеспилотные катераВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
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