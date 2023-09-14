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Украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника сбиты в зоне СВО – Минобороны

Украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника сбиты в зоне СВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника сбиты в зоне СВО – Минобороны

Российские силы ПВО и авиация уничтожили за сутки украинский вертолет Ми-8, четыре снаряда HIMARS и 53 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T15:28

2023-09-14T15:28

2023-09-14T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО и авиация уничтожили за сутки украинский вертолет Ми-8, четыре снаряда HIMARS и 53 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотника. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Как сообщалось, в четверг утром российские силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в Крыму – над территорией полуострова были сбиты 11 беспилотников самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном мореПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныНовая атака на Курскую область – есть жертвы

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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости