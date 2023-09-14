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Новая атака на Курскую область – есть жертвы
Новая атака на Курскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Новая атака на Курскую область – есть жертвы
Мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области, еще один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T11:43
2023-09-14T11:43
2023-09-14T11:43
курская область
роман старовойт
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области, еще один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Прилеты зафиксированы и в деревне Елизаветовке и поселке Краснооктябрьский.Также украинские боевики второй раз за день обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Здесь зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Несколько дней назад город Рыльск Курской области попал под атаку украинских дронов, в результате повреждены оказались два здания и крыша административного здания.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноВ Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщинаУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, роман старовойт, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Новая атака на Курскую область – есть жертвы
Старовойт: один мужчина погиб и один ранен при обстреле поселка Теткино Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области, еще один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего", – написал он в своем Telegram-канале.
Прилеты зафиксированы и в деревне Елизаветовке и поселке Краснооктябрьский.
"Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую центральную райбольницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", – отметил Старовойт.
Также украинские боевики второй раз за день обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Здесь зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет.
"В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность", – добавил Старовойт.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Несколько дней назад город Рыльск Курской области попал под атаку украинских дронов, в результате повреждены оказались два здания и крыша административного здания.
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