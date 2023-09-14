https://crimea.ria.ru/20230914/novaya-ataka-na-kurskuyu-oblast--est-zhertvy-1131399890.html

Новая атака на Курскую область – есть жертвы

Новая атака на Курскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Новая атака на Курскую область – есть жертвы

Мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области, еще один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T11:43

2023-09-14T11:43

2023-09-14T11:43

курская область

роман старовойт

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области, еще один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Прилеты зафиксированы и в деревне Елизаветовке и поселке Краснооктябрьский.Также украинские боевики второй раз за день обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Здесь зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Несколько дней назад город Рыльск Курской области попал под атаку украинских дронов, в результате повреждены оказались два здания и крыша административного здания.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноВ Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщинаУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, роман старовойт, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу