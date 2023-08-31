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Удар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек

Удар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Удар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек

Десять мирных жителей получили ранения в результате удара украинских боевиков по городам Донецкой Народной Республики. Враг выпустил по гражданской... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T22:59

2023-08-31T22:59

2023-08-31T23:02

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей получили ранения в результате удара украинских боевиков по городам Донецкой Народной Республики. Враг выпустил по гражданской инфраструктуре кассетные и зажигательные боеприпасы, а также артиллерийские снаряды. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, им была оказана вся необходимая медицинская помощь.Кроме того, по информации Дениса Пушилина, украинскими обстрелами были повреждены шесть жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, а также в Никитовском районе Горловки.Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на Донецком направлении более 360 украинских военнослужащих и 40 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭРоссийская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотникаДве штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новые регионы россии, новости