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На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ

На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023

На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ

Более 360 украинских военнослужащих и 40 единиц техники уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T15:04

2023-08-31T15:04

2023-08-31T15:04

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Более 360 украинских военнослужащих и 40 единиц техники уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также ВСУ потеряли здесь три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики российские войска разбили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУАрмия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой областиВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу