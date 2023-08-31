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На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
Более 360 украинских военнослужащих и 40 единиц техники уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T15:04
2023-08-31T15:04
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Более 360 украинских военнослужащих и 40 единиц техники уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также ВСУ потеряли здесь три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики российские войска разбили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУАрмия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой областиВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ

На Донецком направлении отбито шесть атак и уничтожено 365 боевиков ВСУ

15:04 31.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Более 360 украинских военнослужащих и 40 единиц техники уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также ВСУ потеряли здесь три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики российские войска разбили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
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