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Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области
Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области
В Донецкой области разгромлены склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T15:23
2023-08-30T15:23
2023-08-30T15:23
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Донецкой области разгромлены склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ, сообщает Минобороны России.Также в районе села Ровное в Донецкой области уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк" и узел связи 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины.Помимо этого, десятки единиц техники и вооружения ВСУ, преимущественного западного производства, массово уничтожены российскими войсками на разных направлениях в зоне СВО.На одном только Запорожском направлении ВСУ за сутки лишились трех артиллерийских систем М777 и трех гаубиц М119 производства США, а также трех самоходных артиллерийский установок, в том числе "AS-90" производства Великобритании. А на Купянском – двух орудий М109, предоставленных ВСУ Америкой, и трех гаубиц, в том числе Krab польского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам управления и разведки ВСУВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области
ВС РФ за сутки уничтожили склады, штаб и узел связи украинских войск в Донецкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Донецкой области разгромлены склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ, сообщает Минобороны России.
"В районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ", – говорится в сообщении военного ведомства.
Также в районе села Ровное в Донецкой области уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк" и узел связи 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины.
Помимо этого, десятки единиц техники и вооружения ВСУ, преимущественного западного производства, массово уничтожены российскими войсками на разных направлениях в зоне СВО.
На одном только Запорожском направлении ВСУ за сутки лишились трех артиллерийских систем М777 и трех гаубиц М119 производства США, а также трех самоходных артиллерийский установок, в том числе "AS-90" производства Великобритании. А на Купянском – двух орудий М109, предоставленных ВСУ Америкой, и трех гаубиц, в том числе Krab польского производства.
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