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Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области

Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области

В Донецкой области разгромлены склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T15:23

2023-08-30T15:23

2023-08-30T15:23

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Донецкой области разгромлены склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ, сообщает Минобороны России.Также в районе села Ровное в Донецкой области уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк" и узел связи 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины.Помимо этого, десятки единиц техники и вооружения ВСУ, преимущественного западного производства, массово уничтожены российскими войсками на разных направлениях в зоне СВО.На одном только Запорожском направлении ВСУ за сутки лишились трех артиллерийских систем М777 и трех гаубиц М119 производства США, а также трех самоходных артиллерийский установок, в том числе "AS-90" производства Великобритании. А на Купянском – двух орудий М109, предоставленных ВСУ Америкой, и трех гаубиц, в том числе Krab польского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам управления и разведки ВСУВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости