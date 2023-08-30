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Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
В акватории Черного моря уничтожены четыре десантных катера украинских сил специальных операций. Об этом сообщает Министерство обороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T05:51
2023-08-30T05:51
2023-08-30T06:27
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря уничтожены четыре десантных катера украинских сил специальных операций. Об этом сообщает Министерство обороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известноВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, армия и флот, новости сво, новости крыма
Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
Минобороны: ЧФ России уничтожил в Черном море десант украинских сил специальных операций
05:51 30.08.2023 (обновлено: 06:27 30.08.2023)