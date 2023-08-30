https://crimea.ria.ru/20230830/samolet-morskoy-aviatsii-unichtozhil-chetyre-desantnykh-katera-v-chernom-more-1131034126.html

Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море

Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море

В акватории Черного моря уничтожены четыре десантных катера украинских сил специальных операций. Об этом сообщает Министерство обороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T05:51

2023-08-30T05:51

2023-08-30T06:27

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

черное море

армия и флот

новости сво

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря уничтожены четыре десантных катера украинских сил специальных операций. Об этом сообщает Министерство обороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известноВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76

https://crimea.ria.ru/20230830/otbita-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol---razvozhaev-1131034033.html

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, армия и флот, новости сво, новости крыма