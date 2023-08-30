https://crimea.ria.ru/20230830/aerodrom-v-pskove-atakovali-bespilotniki-chto-izvestno-1131033713.html

Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно

Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно

Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T00:45

2023-08-30T00:45

2023-08-30T01:07

псков

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

михаил ведерников

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131033596_0:92:693:482_1920x0_80_0_0_5d5fbdcc9b25ee7873c92350296f995a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.Ведерников добавил, что находится на месте и проведет заседание оперативного штаба. Более подробная информация будет доведена по его завершению.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской областиНад Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области

псков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, михаил ведерников, новости, происшествия