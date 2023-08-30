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Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T00:45
2023-08-30T00:45
2023-08-30T01:07
псков
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
михаил ведерников
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.Ведерников добавил, что находится на месте и проведет заседание оперативного штаба. Более подробная информация будет доведена по его завершению.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской областиНад Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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псков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, михаил ведерников, новости, происшествия
Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
Ведерников: псковский аэропорт атаковали беспилотники
00:45 30.08.2023 (обновлено: 01:07 30.08.2023)