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Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T00:45
2023-08-30T01:07
псков
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
михаил ведерников
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.Ведерников добавил, что находится на месте и проведет заседание оперативного штаба. Более подробная информация будет доведена по его завершению.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской областиНад Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
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псков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, михаил ведерников, новости, происшествия
Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно

Ведерников: псковский аэропорт атаковали беспилотники

00:45 30.08.2023 (обновлено: 01:07 30.08.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила ВедерниковаВ аэропорту Пскова Минобороны отражает атаку беспилотников
В аэропорту Пскова Минобороны отражает атаку беспилотников
© Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ведерников добавил, что находится на месте и проведет заседание оперативного штаба. Более подробная информация будет доведена по его завершению.
Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.
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