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Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T06:19
2023-08-29T06:21
министерство обороны рф
тульская область
пво
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вооруженные силы россии
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от КрымаКрылатая ракета сбита над Черным морем у берегов КрымаРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
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министерство обороны рф, тульская область, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости
Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области

Минобороны: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА в Тульской области

06:19 29.08.2023 (обновлено: 06:21 29.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, уточнили в ведомстве.
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