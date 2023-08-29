https://crimea.ria.ru/20230829/presechena-popytka-terakta-s-pomoschyu-bpla-v-tulskoy-oblasti-1131006468.html

Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области

Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области

В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T06:19

2023-08-29T06:19

2023-08-29T06:21

министерство обороны рф

тульская область

пво

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от КрымаКрылатая ракета сбита над Черным морем у берегов КрымаРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230828/u-zelenskogo-zayavili-chto-zapad-dal-dobro-na-udary-po-krymu-1131005868.html

тульская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, тульская область, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости