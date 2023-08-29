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Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T06:19
2023-08-29T06:19
2023-08-29T06:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на вторник пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от КрымаКрылатая ракета сбита над Черным морем у берегов КрымаРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230828/u-zelenskogo-zayavili-chto-zapad-dal-dobro-na-udary-po-krymu-1131005868.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, тульская область, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости
Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
Минобороны: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА в Тульской области
06:19 29.08.2023 (обновлено: 06:21 29.08.2023)