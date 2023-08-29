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Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
Ребенок выжил после удара украинских боевиков по поселку Климово в Брянской области. Погибли молодой человек и молодая женщина. Уточненные данные сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T20:00
2023-08-29T20:00
2023-08-29T20:01
обстрелы брянской области
брянская область
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александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ребенок выжил после удара украинских боевиков по поселку Климово в Брянской области. Погибли молодой человек и молодая женщина. Уточненные данные сообщил губернатор региона Александр Богомаз."По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года", - сообщил Александр Богомаз в своем Telegram‑канале.Кроме того, один мужчина получил легкое ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.Информация об обстреле ВСУ из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) поселка Климова появилась во вторник днем. Сообщалось, что погибли мирные жители, в том числе ребенок.Повреждения получили здания школы, нескольких административных зданий, жилые дома. Нарушено энергоснабжение. Кроме того, по данным Минобороны, около 16 часов дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики обстреливают Брянскую областьДва украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую областиКиев пытался осуществить теракт в Брянской области
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, общество, обстрелы всу, новости
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
Богомаз: информация о погибшем при обстреле Брянской области ребенке не подтвердилась
20:00 29.08.2023 (обновлено: 20:01 29.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ребенок выжил после удара украинских боевиков по поселку Климово в Брянской области. Погибли молодой человек и молодая женщина. Уточненные данные сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года", - сообщил Александр Богомаз в своем Telegram‑канале.
Кроме того, один мужчина получил легкое ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Информация об обстреле ВСУ из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) поселка Климова появилась
во вторник днем. Сообщалось, что погибли мирные жители, в том числе ребенок.
Повреждения получили здания школы, нескольких административных зданий, жилые дома. Нарушено энергоснабжение. Кроме того, по данным Минобороны, около 16 часов дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа.
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