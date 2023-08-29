Рейтинг@Mail.ru
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230829/rebenok-vyzhil-pogibli-dvoe-novye-dannye-posle-udara-po-bryanskoy-oblasti-1131028618.html
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
Ребенок выжил после удара украинских боевиков по поселку Климово в Брянской области. Погибли молодой человек и молодая женщина. Уточненные данные сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T20:00
2023-08-29T20:01
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
александр богомаз
общество
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130265375_660:202:1530:691_1920x0_80_0_0_85188539a6ffdb5f23c619764a3c3ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ребенок выжил после удара украинских боевиков по поселку Климово в Брянской области. Погибли молодой человек и молодая женщина. Уточненные данные сообщил губернатор региона Александр Богомаз."По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года", - сообщил Александр Богомаз в своем Telegram‑канале.Кроме того, один мужчина получил легкое ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.Информация об обстреле ВСУ из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) поселка Климова появилась во вторник днем. Сообщалось, что погибли мирные жители, в том числе ребенок.Повреждения получили здания школы, нескольких административных зданий, жилые дома. Нарушено энергоснабжение. Кроме того, по данным Минобороны, около 16 часов дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики обстреливают Брянскую областьДва украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую областиКиев пытался осуществить теракт в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230829/rebenok-pogib-pri-obstrele-bryanskoy-oblasti--bogomaz-1131023989.html
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130265375_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c11962086f5338425c87b60c36e47e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, общество, обстрелы всу, новости
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области

Богомаз: информация о погибшем при обстреле Брянской области ребенке не подтвердилась

20:00 29.08.2023 (обновлено: 20:01 29.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ребенок выжил после удара украинских боевиков по поселку Климово в Брянской области. Погибли молодой человек и молодая женщина. Уточненные данные сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года", - сообщил Александр Богомаз в своем Telegram‑канале.
Кроме того, один мужчина получил легкое ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Информация об обстреле ВСУ из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) поселка Климова появилась во вторник днем. Сообщалось, что погибли мирные жители, в том числе ребенок.
Повреждения получили здания школы, нескольких административных зданий, жилые дома. Нарушено энергоснабжение. Кроме того, по данным Минобороны, около 16 часов дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
16:51
Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские боевики обстреливают Брянскую область
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
 
Обстрелы Брянской областиБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазОбществоОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
19:49В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
19:26Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году
19:03Как школьница из Крыма попала на Северный полюс
18:46Почему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение
18:31Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причину
18:20В Симферополе машина сбила мотоциклиста
18:10ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет
17:52Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки
17:26Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе
16:59Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына
16:51Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
16:49В Севастополе накрыли секс-притон
16:44Украинские боевики обстреливают Брянскую область
16:32РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году
16:26Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма
16:10В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды
16:02Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО
15:56Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова
15:43ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
Лента новостейМолния