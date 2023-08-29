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Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
По предварительным данным, в результате обстрела украинскими боевиками поселка Климово Брянской области есть погибшие, среди которых один ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T16:51
2023-08-29T16:51
2023-08-29T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате обстрела украинскими боевиками поселка Климово Брянской области есть погибшие, среди которых один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также в результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, нарушено энергоснабжение, добавил губернатор.Оперативные и экстренные службы работают на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Кроме того, по данным Минобороны, около 16 часов дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа.Ранее администрация Климовского района сообщила об обстреле со стороны ВСУ и призвала местных жителей спуститься в укрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики обстреливают Брянскую областьНовый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопроводТрое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка
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брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, общество, новости, россия
Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
Богомаз: при обстреле поселка Климово Брянской области погиб ребенок
16:51 29.08.2023 (обновлено: 17:00 29.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате обстрела украинскими боевиками поселка Климово Брянской области есть погибшие, среди которых один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.). По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Также в результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, нарушено энергоснабжение, добавил губернатор.
Оперативные и экстренные службы работают на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, по данным Минобороны, около 16 часов дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа.
Ранее администрация Климовского района сообщила об обстреле со стороны ВСУ
и призвала местных жителей спуститься в укрытия.
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