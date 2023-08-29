https://crimea.ria.ru/20230829/ukrainskie-boeviki-obstrelivayut-bryanskuyu-oblast-1131023512.html

Украинские боевики обстреливают Брянскую область

Украинские боевики обстреливают Брянскую область - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Украинские боевики обстреливают Брянскую область

Украинские боевики обстреливают Климовский район Брянской области, жителей просят срочно спуститься в укрытия, сообщает районная администрация. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T16:44

2023-08-29T16:44

2023-08-29T16:45

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают Климовский район Брянской области, жителей просят срочно спуститься в укрытия, сообщает районная администрация.Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Несколькими днями ранее ВСУ попытались атаковать Брянскую и Курскую области беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили дроны в полете.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотникОдин мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ БелгородчиныБеспилотник врезался в жилой дом в Курске

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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