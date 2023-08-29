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Украинские боевики обстреливают Брянскую область - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Украинские боевики обстреливают Брянскую область
Украинские боевики обстреливают Брянскую область - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Украинские боевики обстреливают Брянскую область
Украинские боевики обстреливают Климовский район Брянской области, жителей просят срочно спуститься в укрытия, сообщает районная администрация. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T16:44
2023-08-29T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают Климовский район Брянской области, жителей просят срочно спуститься в укрытия, сообщает районная администрация.Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Несколькими днями ранее ВСУ попытались атаковать Брянскую и Курскую области беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили дроны в полете.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотникОдин мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ БелгородчиныБеспилотник врезался в жилой дом в Курске
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, россия, обстрелы всу, новости
Украинские боевики обстреливают Брянскую область

Климовский район Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

16:44 29.08.2023 (обновлено: 16:45 29.08.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаПоследствия атаки ВСУ на Брянскую область
Последствия атаки ВСУ на Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают Климовский район Брянской области, жителей просят срочно спуститься в укрытия, сообщает районная администрация.
"Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!" - говорится в сообщении на странице администрации в "ВКонтакте".
Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Несколькими днями ранее ВСУ попытались атаковать Брянскую и Курскую области беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили дроны в полете.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьПроисшествияРоссияОбстрелы ВСУНовости
 
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