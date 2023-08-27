https://crimea.ria.ru/20230827/bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-v-kurske-1130973699.html

Беспилотник врезался в жилой дом в Курске

Беспилотник врезался в жилой дом в Курске - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Беспилотник врезался в жилой дом в Курске

В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T09:02

2023-08-27T09:02

2023-08-27T09:03

беспилотник (бпла, дрон)

курск

роман старовойт

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.Он добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы и пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденного имущества. Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, о попытке Киева атаковать территории Брянской и Курской областей с применением БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, БПЛА были уничтожены в полете.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчинаВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - Песков

https://crimea.ria.ru/20230825/42-bespilotnika-presechena-popytka-kieva-sovershit-terakt-v-krymu-1130940776.html

курск

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), курск, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости