https://crimea.ria.ru/20230827/bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-v-kurske-1130973699.html
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T09:02
2023-08-27T09:02
2023-08-27T09:03
беспилотник (бпла, дрон)
курск
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.Он добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы и пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденного имущества. Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, о попытке Киева атаковать территории Брянской и Курской областей с применением БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, БПЛА были уничтожены в полете.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчинаВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - Песков
https://crimea.ria.ru/20230825/42-bespilotnika-presechena-popytka-kieva-sovershit-terakt-v-krymu-1130940776.html
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беспилотник (бпла, дрон), курск, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
Старовойт: ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом
09:02 27.08.2023 (обновлено: 09:03 27.08.2023)