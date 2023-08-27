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Беспилотник врезался в жилой дом в Курске - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T09:02
2023-08-27T09:03
беспилотник (бпла, дрон)
курск
роман старовойт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.Он добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы и пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденного имущества. Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, о попытке Киева атаковать территории Брянской и Курской областей с применением БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, БПЛА были уничтожены в полете.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчинаВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - Песков
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беспилотник (бпла, дрон), курск, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске

Старовойт: ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом

09:02 27.08.2023 (обновлено: 09:03 27.08.2023)
 
© Telegram Роман СтаровойтБеспилотник врезался в жилой дом в Курске
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в свое ТГ-канале.
Он добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы и пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденного имущества.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, о попытке Киева атаковать территории Брянской и Курской областей с применением БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, БПЛА были уничтожены в полете.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)КурскРоман СтаровойтПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
09:02Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
08:31Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
08:00Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт
07:26Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
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