https://crimea.ria.ru/20230826/terakt-vsu-s-bespilotnikom-v-belgorodskom-rayone-pogib-muzhchina-1130972619.html

Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина

Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина

Один человек погиб в результате обстрела села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T20:52

2023-08-26T20:52

2023-08-26T20:57

новости

вячеслав гладков

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

белгород

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате обстрела села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в селе Щетиновка Белгородского района.Пострадавший получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Ранее на подлете к Белгороду системой ПВО был сбит беспилотник. Информация о последствиях на земле уточняется.

https://crimea.ria.ru/20230826/goroda-i-sela-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-obstrelom-vsu-1130964768.html

белгородская область

белгород

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2023

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новости, вячеслав гладков, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу