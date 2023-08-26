https://crimea.ria.ru/20230826/terakt-vsu-s-bespilotnikom-v-belgorodskom-rayone-pogib-muzhchina-1130972619.html
Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина
Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина
Один человек погиб в результате обстрела села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T20:52
2023-08-26T20:52
2023-08-26T20:57
новости
вячеслав гладков
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате обстрела села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в селе Щетиновка Белгородского района.Пострадавший получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Ранее на подлете к Белгороду системой ПВО был сбит беспилотник. Информация о последствиях на земле уточняется.
https://crimea.ria.ru/20230826/goroda-i-sela-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-obstrelom-vsu-1130964768.html
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина
ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: погиб мужчина
20:52 26.08.2023 (обновлено: 20:57 26.08.2023)