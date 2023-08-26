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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 26.08.2023
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые
Поселок в Белгородской области попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По уточненным данным, ранения получили шесть мирных жителей, сообщил... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T12:52
2023-08-26T13:18
вячеслав гладков
белгородская область
новости
обстрелы белгородской области
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Поселок в Белгородской области попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По уточненным данным, ранения получили шесть мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Все пострадавшие получили осколочные ранения. Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь, добавил губернатор.Также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. На место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории.А в районе села Купино Шебекинского городского округа российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.В пятницу ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской более 70 снарядов. Ранее в области ПВО сбили украинский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской областиУкраинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известноЧто означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, обстрелы белгородской области, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области – четверо пострадавших

12:52 26.08.2023 (обновлено: 13:18 26.08.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Поселок в Белгородской области попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По уточненным данным, ранения получили шесть мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли снарядами "Града" поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Все пострадавшие получили осколочные ранения. Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь, добавил губернатор.

"В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у мужчины повреждены внутренние органы", – уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. На место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории.
А в районе села Купино Шебекинского городского округа российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В пятницу ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской более 70 снарядов. Ранее в области ПВО сбили украинский беспилотник.
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