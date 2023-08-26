https://crimea.ria.ru/20230826/vsu-udarili-kassetnymi-boepripasami-po-belgorodskoy-oblasti-est-ranenye-1130961924.html

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 26.08.2023

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые

Поселок в Белгородской области попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По уточненным данным, ранения получили шесть мирных жителей, сообщил... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T12:52

2023-08-26T12:52

2023-08-26T13:18

вячеслав гладков

белгородская область

новости

обстрелы белгородской области

белгород

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130962045_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d804a1dcdc7f6fe5177c8f49de6aecf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Поселок в Белгородской области попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По уточненным данным, ранения получили шесть мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Все пострадавшие получили осколочные ранения. Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь, добавил губернатор.Также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. На место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории.А в районе села Купино Шебекинского городского округа российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.В пятницу ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской более 70 снарядов. Ранее в области ПВО сбили украинский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской областиУкраинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известноЧто означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, обстрелы белгородской области, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу