https://crimea.ria.ru/20230823/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-sanatoriy-v-belgorodskoy-oblasti-1130886195.html

Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области

Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T08:33

2023-08-23T08:33

2023-08-23T08:33

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации от обстрела пострадало здание санатория, на территорию которого украинский беспилотник сбросил две гранаты.Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны ВСУ. Предыдущую попытку украинская сторона предприняла 21 августа, тогда силы ПВО успешно сбили беспилотник над территорией региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

https://crimea.ria.ru/20230823/tri-bespilotnika-atakovali-moskvu-odin-vrezalsya-v-kompleks-moskva-siti-1130885713.html

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)