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Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T08:33
2023-08-23T08:33
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации от обстрела пострадало здание санатория, на территорию которого украинский беспилотник сбросил две гранаты.Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны ВСУ. Предыдущую попытку украинская сторона предприняла 21 августа, тогда силы ПВО успешно сбили беспилотник над территорией региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области

Санаторий в Белгородской области пострадал от украинского БПЛА

08:33 23.08.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПод обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа
Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации от обстрела пострадало здание санатория, на территорию которого украинский беспилотник сбросил две гранаты.
“Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания”, - уточнил Вячеслав Гладков, отметив, что на месте уже работают все оперативные службы.
Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны ВСУ. Предыдущую попытку украинская сторона предприняла 21 августа, тогда силы ПВО успешно сбили беспилотник над территорией региона.
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