https://crimea.ria.ru/20230823/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-sanatoriy-v-belgorodskoy-oblasti-1130886195.html
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T08:33
2023-08-23T08:33
2023-08-23T08:33
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации от обстрела пострадало здание санатория, на территорию которого украинский беспилотник сбросил две гранаты.Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны ВСУ. Предыдущую попытку украинская сторона предприняла 21 августа, тогда силы ПВО успешно сбили беспилотник над территорией региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
https://crimea.ria.ru/20230823/tri-bespilotnika-atakovali-moskvu-odin-vrezalsya-v-kompleks-moskva-siti-1130885713.html
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
Санаторий в Белгородской области пострадал от украинского БПЛА