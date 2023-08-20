https://crimea.ria.ru/20230820/86-snaryadov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-terrorizirovat-khersonschinu-1130830726.html

86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 20.08.2023

86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T11:33

2023-08-20T11:33

2023-08-20T11:33

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагеря 14 снарядов, по Алешкам и Новой Каховке - по 12 снарядов, по Старой Збурьевке - 11, по Корсунке – девять. Обстрелы продолжились и ночью.Днем ранее левобережье Херсонщины 70 раз подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУБеспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новые регионы россии