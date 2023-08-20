Рейтинг@Mail.ru
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230820/86-snaryadov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-terrorizirovat-khersonschinu-1130830726.html
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 20.08.2023
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T11:33
2023-08-20T11:33
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b2006ebb58ffa61c6b1e3f04a394ec01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагеря 14 снарядов, по Алешкам и Новой Каховке - по 12 снарядов, по Старой Збурьевке - 11, по Корсунке – девять. Обстрелы продолжились и ночью.Днем ранее левобережье Херсонщины 70 раз подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУБеспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_9b91eccdea4165789e97070892fda435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новые регионы россии
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

ВСУ выпустили по Херсонской области 86 артиллерийских снарядов

11:33 20.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагеря 14 снарядов, по Алешкам и Новой Каховке - по 12 снарядов, по Старой Збурьевке - 11, по Корсунке – девять. Обстрелы продолжились и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги. Выпущено в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", – сообщили в экстренных службах. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются
Днем ранее левобережье Херсонщины 70 раз подверглось обстрелам со стороны ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
14:55Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
14:47Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку
14:13Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация
13:07Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области
12:35Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
12:12Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
11:48"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос
11:3386 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
10:55Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
10:22Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
09:51В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе
09:45Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
09:38Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
09:35ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото
09:11Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
08:38Зима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезону
08:16Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми
07:27Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
06:55Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек
Лента новостейМолния