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86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 20.08.2023
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T11:33
2023-08-20T11:33
2023-08-20T11:33
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 86 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагеря 14 снарядов, по Алешкам и Новой Каховке - по 12 снарядов, по Старой Збурьевке - 11, по Корсунке – девять. Обстрелы продолжились и ночью.Днем ранее левобережье Херсонщины 70 раз подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУБеспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новые регионы россии
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
ВСУ выпустили по Херсонской области 86 артиллерийских снарядов