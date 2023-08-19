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Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T11:32
2023-08-19T11:32
херсонская область
новости сво
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Алешки 12 снарядов, по Песчановке – 10, по Крынкам – девять, по Корсунке – восемь, по Днепрянам – семь. Обстрелы продолжились и ночью.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУРоссийская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, голая пристань, обстрелы всу
Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину

ВСУ выпустили по Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов

11:32 19.08.2023
 
© AP Photo Roman ChopУкраинские солдаты готовят хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Украинские солдаты готовят хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo Roman Chop
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Алешки 12 снарядов, по Песчановке – 10, по Крынкам – девять, по Корсунке – восемь, по Днепрянам – семь. Обстрелы продолжились и ночью.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Голая Пристань. Выпущено в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", – сообщили в экстренных службах.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
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