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Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T11:32
2023-08-19T11:32
2023-08-19T11:32
херсонская область
новости сво
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Алешки 12 снарядов, по Песчановке – 10, по Крынкам – девять, по Корсунке – восемь, по Днепрянам – семь. Обстрелы продолжились и ночью.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУРоссийская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, голая пристань, обстрелы всу
Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
ВСУ выпустили по Херсонской области более 70 артиллерийских снарядов