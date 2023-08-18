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Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
Вооруженные силы России за сутки отразили на пяти направлениях 15 атак ВСУ, потери противника составили порядка 810 человек. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T15:07
2023-08-18T15:07
2023-08-18T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили на пяти направлениях 15 атак ВСУ, потери противника составили порядка 810 человек. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Самой непростой в последние сутки была ситуация на Купянском направлении. Здесь противник предпринял попытки атаковать российские подразделения 7 раз, но все безуспешно."В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений "Западной" группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области", – сообщили в Минобороны.За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих.Существенно большие потери у врага на Донецком и Южно-Донецком направлениях: соответственно 220 и 210 военнослужащих. Здесь ВСУ пытались идти в атаку четыре раза.Также две атаки противника отбиты подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР – на Краснолиманском направлении. Еще две – в районе н.п. Работино на Запорожском направлении.Совокупные потери врага здесь составили около 275 человек убитыми и ранеными. Еще 30 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОБалицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия
Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
Минобороны: ВС РФ отразили 15 атак украинской армии на 5 направлениях в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили на пяти направлениях 15 атак ВСУ, потери противника составили порядка 810 человек. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
Самой непростой в последние сутки была ситуация на Купянском направлении. Здесь противник предпринял попытки атаковать российские подразделения 7 раз, но все безуспешно.
"В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений "Западной" группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области", – сообщили в Минобороны.
За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих.
Существенно большие потери у врага на Донецком и Южно-Донецком направлениях: соответственно 220 и 210 военнослужащих. Здесь ВСУ пытались идти в атаку четыре раза.
"На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР. На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское ДНР", – уточнили в военном ведомстве.
Также две атаки противника отбиты подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР – на Краснолиманском направлении. Еще две – в районе н.п. Работино на Запорожском направлении.
Совокупные потери врага здесь составили около 275 человек убитыми и ранеными. Еще 30 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении.
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