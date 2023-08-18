https://crimea.ria.ru/20230818/armiya-rossii-otrazila-15-atak-vsu-na-pyati-napravleniyakh-1130808431.html

Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях

Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях

Вооруженные силы России за сутки отразили на пяти направлениях 15 атак ВСУ, потери противника составили порядка 810 человек. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T15:07

2023-08-18T15:07

2023-08-18T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили на пяти направлениях 15 атак ВСУ, потери противника составили порядка 810 человек. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Самой непростой в последние сутки была ситуация на Купянском направлении. Здесь противник предпринял попытки атаковать российские подразделения 7 раз, но все безуспешно."В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений "Западной" группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области", – сообщили в Минобороны.За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих.Существенно большие потери у врага на Донецком и Южно-Донецком направлениях: соответственно 220 и 210 военнослужащих. Здесь ВСУ пытались идти в атаку четыре раза.Также две атаки противника отбиты подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР – на Краснолиманском направлении. Еще две – в районе н.п. Работино на Запорожском направлении.Совокупные потери врага здесь составили около 275 человек убитыми и ранеными. Еще 30 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОБалицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки

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