Рейтинг@Mail.ru
Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230817/perelomnyy-moment-ekspert-sprognoziroval-dalneyshiy-khod-svo-1130790044.html
Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
В эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T19:45
2023-08-17T19:49
радио "спутник в крыму"
новости сво
сергей горбачев
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f31aa7a4d1916ac5d2c1f1256f12b9a3.jpg
Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, результатом такой операции может стать как минимум освобождение тех территорий, которые российские войска контролировали в начале СВО, но были вынуждены оставить в конце прошлого года.При этом в ходе активного наступления подразделений ВС РФ "реально может возникнуть угроза Киеву", предположил аналитик.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил: предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.Об истощении военных резервов киевского режима пишут и западные СМИ. Так, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров высказал мнение, что провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУК чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта
https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_976572c61eb678f8c9c989367b61fe03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, сергей горбачев, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО

Эксперт Горбачев: в СВО наступает перелом, за которым может последовать наше наступление

19:45 17.08.2023 (обновлено: 19:49 17.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
19:45
"Судя по оценкам экспертов и наших определенных структур, Украина бросает в бой если не последние, то предпоследние резервы из числа наиболее подготовленной части вооруженных сил. При этом у нас есть серьезные успехи, особенно на севере в районе Харькова. Если все это сопоставить, можно прийти к выводу, что сейчас наступает перелом, после которого, надеемся, будет осуществляться долгожданная фронтовая операция", – сказал Горбачев.
По мнению эксперта, результатом такой операции может стать как минимум освобождение тех территорий, которые российские войска контролировали в начале СВО, но были вынуждены оставить в конце прошлого года.
При этом в ходе активного наступления подразделений ВС РФ "реально может возникнуть угроза Киеву", предположил аналитик.

"Если мы вспомним, как воевали наши отцы и деды, как освобождали Херсонщину, Николаев, откроем учебники и посмотрим, где там рисовались наши красные стрелки, я думаю, что осуществление этих прорывов не за горами, и мы повторим боевой опыт и успехи наших пращуров", – добавил Горбачев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил: предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.
Об истощении военных резервов киевского режима пишут и западные СМИ. Так, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.
Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров высказал мнение, что провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ
Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ
К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Вчера, 14:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
Радио "Спутник в Крыму"Новости СВОСергей ГорбачевАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме
19:45Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
19:37Крымский мост закрыт
19:35В Севастополе стреляют: в чем причина
19:11Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
18:57Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"
18:32В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц
18:03"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
17:43В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
17:26Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей
17:03На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
16:43Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
16:31Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
16:12В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
15:45Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
15:33Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем
15:13В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
14:33Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ
14:10Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
13:47Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
Лента новостейМолния