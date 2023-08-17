https://crimea.ria.ru/20230817/perelomnyy-moment-ekspert-sprognoziroval-dalneyshiy-khod-svo-1130790044.html

Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО

Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО

В эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T19:45

2023-08-17T19:45

2023-08-17T19:49

радио "спутник в крыму"

новости сво

сергей горбачев

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, результатом такой операции может стать как минимум освобождение тех территорий, которые российские войска контролировали в начале СВО, но были вынуждены оставить в конце прошлого года.При этом в ходе активного наступления подразделений ВС РФ "реально может возникнуть угроза Киеву", предположил аналитик.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил: предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.Об истощении военных резервов киевского режима пишут и западные СМИ. Так, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров высказал мнение, что провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУК чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, сергей горбачев, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу