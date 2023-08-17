Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
Эксперт Горбачев: в СВО наступает перелом, за которым может последовать наше наступление
19:45 17.08.2023 (обновлено: 19:49 17.08.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Судя по оценкам экспертов и наших определенных структур, Украина бросает в бой если не последние, то предпоследние резервы из числа наиболее подготовленной части вооруженных сил. При этом у нас есть серьезные успехи, особенно на севере в районе Харькова. Если все это сопоставить, можно прийти к выводу, что сейчас наступает перелом, после которого, надеемся, будет осуществляться долгожданная фронтовая операция", – сказал Горбачев.
По мнению эксперта, результатом такой операции может стать как минимум освобождение тех территорий, которые российские войска контролировали в начале СВО, но были вынуждены оставить в конце прошлого года.
При этом в ходе активного наступления подразделений ВС РФ "реально может возникнуть угроза Киеву", предположил аналитик.
"Если мы вспомним, как воевали наши отцы и деды, как освобождали Херсонщину, Николаев, откроем учебники и посмотрим, где там рисовались наши красные стрелки, я думаю, что осуществление этих прорывов не за горами, и мы повторим боевой опыт и успехи наших пращуров", – добавил Горбачев.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил: предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.
Об истощении военных резервов киевского режима пишут и западные СМИ. Так, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.
Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров высказал мнение, что провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время.
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