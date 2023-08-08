https://crimea.ria.ru/20230808/k-chemu-gotovitsya-armiya-rossii-v-zone-svo--mnenie-eksperta-1130592362.html

К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта

К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 08.08.2023

К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта

В характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления. Некоторое... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T07:58

2023-08-08T07:58

2023-08-08T09:27

радио "спутник в крыму"

мнения

анатолий петров

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления. Некоторое время ВСУ продолжат атаковать мирные населенные пункты в приграничье и стратегические объекты РФ – это все, на что какое-то время еще будет способна армия Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Говоря о текущей обстановке в зоне спецоперации, он отметил: результаты боевых действий на минувшей неделе показывают, что ВС РФ вышли на стабильный уровень уничтожения противника и "достаточно быстро овладевают инициативой". Об этом, в частности, свидетельствует уровень потерь врага, который достигает 600-900 человек в сутки, а также рост числа сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.В свою очередь российская армия на сегодняшний день подошла к своему "наилучшему состоянию за полтора года", полагает Петров. На этом фоне инициатива с украинской стороны будет какое-то время еще проявляться в попытках нанести как можно больший ущерб, обстреливая мирные населенные пункты и совершая диверсии на стратегических объектах России."Об этом свидетельствует и второе нападение на Крымский мост, и попытки, связанные с подрывом дамбы Каховского водохранилища, и усилия с мостами, которые предпринимались уже неоднократно", – заметил Петров.Тем не менее в характере развития боевых действий в зоне СВО все отчетливее намечается перелом, и он не в пользу ВСУ, что противник хорошо понимает.По его словам, сегодня первоочередная задача российской армии – вытолкнуть Украину к Днепру, а потом и за его линию."В первую очередь завершить освобождение Донбасса – территории, которые еще контролируются киевскими властями, и выйти как можно быстрее к Харькову, чтобы всю территорию Новороссии взять под свой контроль. О буферной зоне здесь речь не идет: мы должны планомерно выталкивать Украину за линию Днепра – это наша ближайшая задача", – заключил эксперт.Ранее доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич объяснил, почему ВСУ погрязли в коррупции и каким будет итог. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

https://crimea.ria.ru/20230713/voyna-i-byt-uchastniki-svo-rasskazali-o-zhizni-za-lentochkoy-1130039118.html

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