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К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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https://crimea.ria.ru/20230808/k-chemu-gotovitsya-armiya-rossii-v-zone-svo--mnenie-eksperta-1130592362.html
К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта
К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 08.08.2023
К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта
В характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления. Некоторое... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T07:58
2023-08-08T09:27
радио "спутник в крыму"
мнения
анатолий петров
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления. Некоторое время ВСУ продолжат атаковать мирные населенные пункты в приграничье и стратегические объекты РФ – это все, на что какое-то время еще будет способна армия Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Говоря о текущей обстановке в зоне спецоперации, он отметил: результаты боевых действий на минувшей неделе показывают, что ВС РФ вышли на стабильный уровень уничтожения противника и "достаточно быстро овладевают инициативой". Об этом, в частности, свидетельствует уровень потерь врага, который достигает 600-900 человек в сутки, а также рост числа сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.В свою очередь российская армия на сегодняшний день подошла к своему "наилучшему состоянию за полтора года", полагает Петров. На этом фоне инициатива с украинской стороны будет какое-то время еще проявляться в попытках нанести как можно больший ущерб, обстреливая мирные населенные пункты и совершая диверсии на стратегических объектах России."Об этом свидетельствует и второе нападение на Крымский мост, и попытки, связанные с подрывом дамбы Каховского водохранилища, и усилия с мостами, которые предпринимались уже неоднократно", – заметил Петров.Тем не менее в характере развития боевых действий в зоне СВО все отчетливее намечается перелом, и он не в пользу ВСУ, что противник хорошо понимает.По его словам, сегодня первоочередная задача российской армии – вытолкнуть Украину к Днепру, а потом и за его линию."В первую очередь завершить освобождение Донбасса – территории, которые еще контролируются киевскими властями, и выйти как можно быстрее к Харькову, чтобы всю территорию Новороссии взять под свой контроль. О буферной зоне здесь речь не идет: мы должны планомерно выталкивать Украину за линию Днепра – это наша ближайшая задача", – заключил эксперт.Ранее доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич объяснил, почему ВСУ погрязли в коррупции и каким будет итог. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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мнения, анатолий петров, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение эксперта

Петров: в зоне СВО намечается перелом

07:58 08.08.2023 (обновлено: 09:27 08.08.2023)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления. Некоторое время ВСУ продолжат атаковать мирные населенные пункты в приграничье и стратегические объекты РФ – это все, на что какое-то время еще будет способна армия Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Говоря о текущей обстановке в зоне спецоперации, он отметил: результаты боевых действий на минувшей неделе показывают, что ВС РФ вышли на стабильный уровень уничтожения противника и "достаточно быстро овладевают инициативой". Об этом, в частности, свидетельствует уровень потерь врага, который достигает 600-900 человек в сутки, а также рост числа сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.
"Число пленных за истекшую неделю выросло в 2,5 раза по сравнению с двумя предыдущими неделями. Это тоже свидетельствует об усталости, которая явно намечается в действиях украинских войск при отсутствии какого-либо желания воевать со стороны подавляющего большинства солдат Украины", – сказал он.
В свою очередь российская армия на сегодняшний день подошла к своему "наилучшему состоянию за полтора года", полагает Петров. На этом фоне инициатива с украинской стороны будет какое-то время еще проявляться в попытках нанести как можно больший ущерб, обстреливая мирные населенные пункты и совершая диверсии на стратегических объектах России.
"Об этом свидетельствует и второе нападение на Крымский мост, и попытки, связанные с подрывом дамбы Каховского водохранилища, и усилия с мостами, которые предпринимались уже неоднократно", – заметил Петров.
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Тем не менее в характере развития боевых действий в зоне СВО все отчетливее намечается перелом, и он не в пользу ВСУ, что противник хорошо понимает.

"Возможности активизации наших действий сегодня приобретают все более реальные очертания. Более того, можно говорить о том, что мы, очевидно, готовим свое контрнаступление", – считает Петров.

По его словам, сегодня первоочередная задача российской армии – вытолкнуть Украину к Днепру, а потом и за его линию.
"В первую очередь завершить освобождение Донбасса – территории, которые еще контролируются киевскими властями, и выйти как можно быстрее к Харькову, чтобы всю территорию Новороссии взять под свой контроль. О буферной зоне здесь речь не идет: мы должны планомерно выталкивать Украину за линию Днепра – это наша ближайшая задача", – заключил эксперт.
Ранее доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич объяснил, почему ВСУ погрязли в коррупции и каким будет итог.
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