https://crimea.ria.ru/20230802/kak-zaschitit-plyazhi-sevastopolya-ot-bespilotnikov-i-min-1130478976.html

Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

В бухтах Крыма и Севастополя до сих пор находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В условиях новых рисков, связанных с СВО, в том числе атаками на... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T20:02

2023-08-02T20:02

2023-08-02T20:02

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Крыма и Севастополя до сих пор находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В условиях новых рисков, связанных с СВО, в том числе атаками на полуостров беспилотников, необходимость проводить регулярные подводные обследования пляжей на наличие опасных предметов возросла, говорят эксперты. Почему этого происходит и что надо менять – выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Всем с пляжаРазгар дня 2 августа. На одном из популярных "семейных" городских пляжей "Песочный" на удивление тихо. Ворота на замке, для большей убедительности их преграждает мусорный контейнер с кучей водорослей, убранных утром.Телеграм Развожаева – не просто канал губернатора, а – так уж повелось в новых условиях – рупор флота и вообще глашатайская для местных и гостей. Все что подозрительно неприятно гремит, свистит, летит и взрывается – объясняется здесь. Заранее или по факту – случается разное.Сегодня не без инцидентов. Согласно полуденному сообщению – на Пляже Песочный "пройдут работы по уничтожению (подрыву) подводного взрывоопасного объекта", с 14 до 17 пляж закрыт. Сотрудник службы безопасности отеля, а с ним и еще одного пляжа по соседству, удивлен не меньше многих: такого здесь не припомнит."Да, там будут то ли мину, то ли снаряд какой-то подрывать. В последние годы не помню, чтобы мы по такой причине закрывались, чтобы рядом что-то было", – поделился он.В районе пляжа "Солнечный", что тут же неподалеку – сотрудники Росгвардии. На месте обнаружения взрывоопасной находки, как выяснилось, операцию отрабатывал флот, не МЧС.Не артефактами единымиСказать, что этот случай из ряда вон для Севастополя, нельзя. В июне в районе Солдатского пляжа, в 20 метрах от берега обнаружили минометную мину времен войны, а в июле на спецполигоне МЧС уничтожили свыше 700 боеприпасов, поднятых со дна бухты Гильзовая.Штормами и течениями из моря постоянно заносит все ближе к берегу самое разное небезопасное: от проволоки и стекла до боеприпасов. Многие из тех, что 80-летней давности, похожие на "странные камни", до сих пор несут риски, так как могут детонировать при определенных условиях.Кроме того, в условиях СВО к пляжам Севастополя, да и всего Крыма, теперь могут "прибиться" и остатки беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы или пораженных ПВО. Безопасность – на бизнесменахВсе вызовы по боеприпасам отрабатывают водолазы-пиротехники МЧС, взрывотехники Росгвардии. Лицензия на проведение работ по разминированию и очистке территорий от взрывоопасных предметов (ВОП) есть и у ФСБ, и у военных. Но регулярную проверку пляжей эти ведомства не ведут: не в их полномочиях.Быть или не быть здесь опасности – забота исключительно операторов пляжей, то есть коммерческих организаций и физлиц, делающих бизнес на этих территориях, говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.И проводить подводное обследование акватории пляжа с привлечением водолазов они должны, по сути, только раз: в преддверии купального сезона. К большему закон не обязывает.Сведения о такой проверке вносятся в декларацию, как и вся информация о готовности принять отдыхающих. Оператор подает документ в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС МЧС) не позже, чем за 30 дней до открытия пляжа. В этом году купальный сезон в Севастополе официально начался 15 июня.Почему тут важны цифры? Потому что их них следует вывод, что обязательное водолазное обследование выполнялось в середине мая. Три месяца назад. За это время успело произойти не мало, и это не только шторм. Следует сказать, что обязательных проверок пляжей со стороны МЧС теперь нет – есть только профилактические визиты: изменения появились в законодательстве, чтобы уменьшить давление на бизнес. Сейчас такая проверочная работа "в активной фазе", говорят в надзорном ведомстве.Представитель регионального главка МЧС уверена: сегодня Севастополь, как и весь Крым, на острие событий. "Это первостепенная цель для украинских неонацистов, при этом по-прежнему туристический регион. А значит, обследовать пляжи необходимо регулярно, и нужны новые, актуальные законы".Конфликт интересовО том же говорит председатель совета СРО ВОСВОД (Всероссийское общество спасания на водах) Игорь Слободянюк."Помимо того, что идет СВО, при волнении моря более трех баллов водолазное обследование пляжей необходимо проводить повторно", – объясняет Слободянюк.На недавнем заседании комиссии "по предупреждению и ликвидации ЧС" организация выступила с инициативой в обязательном порядке обследовать пляжи после штормов. По словам Слободянюка, комиссия приняла решение "рекомендовать департаментам городского хозяйства, общественной безопасности и операторам проводить хотя бы ежемесячное обследование акватории", но пока дальше рекомендаций дело не пошло."Все это стоит денег, их не нашли. И все отдано на откуп операторам, а они, как правило, не делают обследования больше одного раза. Минимум 80% пляжей в этом году не проверялось повторно, а то и все 100%", – поделился он.Не все ответственные за безопасность на пляжах согласны с такими доводами и тезисами. Жизнь и здоровье людей, безусловно, в приоритете, но проблема раздувается теми, кто стремится быть монополистом, считает оператор пляжа "Серебряный" Виктор Рожик."Есть организации, которые с корыстной целью хотят проблему раскачать. В этом году мы с ВОСВОДом не имели дел вообще. Перед началом купального сезона нанимали сертифицированных водолазов 7 и 8 разряда, но это другие люди, работаем с ними уже на протяжении трех лет", – рассказал предприниматель.Водолазное обследование – недешевое мероприятие, объясняет Рожик. "Ценник идет по квадратному метру", и в зависимости от площади зоны купания обойтись работы могут от 50 до 200 тысяч рублей и более. Но главное: проводить их часто не только накладно, но и нецелесообразно, говорит он.Чего ждемВ Севастополе этим летом действует 27 официальных пляжей, и "Серебряный" – один тех, что получили от регионального правительства грант на развитие.В то же время несколько источников во властных структурах города, комментируя тему водолазных проверок, признали, что деньги на дополнительные обследования изыскать непросто. У бизнесменов, с которыми подписаны договоры, турсезон и без того непростой. А тут еще штормы нередко бьют по инфраструктуре зон отдыха, и тогда операторам приходится восстанавливать все за свой счет. Дополнительная финансовая нагрузка усложнит ситуацию, "но проблема, конечно, есть, и ее нужно решать".В пресс-службе департамента городского хозяйства Севастополя говорят, что в вопрос "будет прорабатываться".Надо сказать, что работа по совершенствованию законодательства уже ведется на высшем уровне: готовится федеральный закон, который регламентирует безопасность людей на водных объектах. Документ опубликован на сайте Госдумы, поправки к нему должны рассмотреть в октябре текущего года. В севастопольском главке МЧС рассказали, что после вступления документа в силу ведомство инициирует внесение изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах в Севастополе, которые были утверждены постановлением местного правительства. Периодические водолазные обследования акваторий пляжей возложат на операторов."Речь о проведении таких мероприятий не только с плановым графиком, но и экстренно после штормов", – уточнила глава пресс-службы ведомства Мария Тимошенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями – прокуратура Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов

https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-spasateli-podnyali-iz-morya-4-tysyach-boepripasov---video-1125424394.html

https://crimea.ria.ru/20210726/V-Sevastopole-tonut-lyudi-kto-spaset-i-s-kogo-sprosit-1119840517.html

https://crimea.ria.ru/20230801/plyazhi-kurorta-shile-na-chernom-more-zakryty-iz-za-obnaruzheniya-snaryadov-1130462592.html

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Анна Петрова

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Анна Петрова

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