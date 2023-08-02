Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
Пляжи Крыма и Севастополя в условиях СВО должны регулярно обследовать водолазы: инициативы
© Александр ДружиновичПлавание на сап-досках в районе Балаклавы
© Александр Дружинович
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Крыма и Севастополя до сих пор находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В условиях новых рисков, связанных с СВО, в том числе атаками на полуостров беспилотников, необходимость проводить регулярные подводные обследования пляжей на наличие опасных предметов возросла, говорят эксперты. Почему этого происходит и что надо менять – выяснял корреспондент РИА Новости Крым.
Всем с пляжа
Разгар дня 2 августа. На одном из популярных "семейных" городских пляжей "Песочный" на удивление тихо. Ворота на замке, для большей убедительности их преграждает мусорный контейнер с кучей водорослей, убранных утром.
"Всех с пляжа попросили, а люди, что сюда направлялись – пошли обратно. Идет народ, а я не знаю, что случилось – спрашиваю, мне говорят: "Прочтите телеграм Развожаева", – делится женщина, торгующая мороженым на подступах к пляжу.
Телеграм Развожаева – не просто канал губернатора, а – так уж повелось в новых условиях – рупор флота и вообще глашатайская для местных и гостей. Все что подозрительно неприятно гремит, свистит, летит и взрывается – объясняется здесь. Заранее или по факту – случается разное.
Сегодня не без инцидентов. Согласно полуденному сообщению – на Пляже Песочный "пройдут работы по уничтожению (подрыву) подводного взрывоопасного объекта", с 14 до 17 пляж закрыт.
Сотрудник службы безопасности отеля, а с ним и еще одного пляжа по соседству, удивлен не меньше многих: такого здесь не припомнит.
"Да, там будут то ли мину, то ли снаряд какой-то подрывать. В последние годы не помню, чтобы мы по такой причине закрывались, чтобы рядом что-то было", – поделился он.
В районе пляжа "Солнечный", что тут же неподалеку – сотрудники Росгвардии. На месте обнаружения взрывоопасной находки, как выяснилось, операцию отрабатывал флот, не МЧС.
Не артефактами едиными
Сказать, что этот случай из ряда вон для Севастополя, нельзя. В июне в районе Солдатского пляжа, в 20 метрах от берега обнаружили минометную мину времен войны, а в июле на спецполигоне МЧС уничтожили свыше 700 боеприпасов, поднятых со дна бухты Гильзовая.
Штормами и течениями из моря постоянно заносит все ближе к берегу самое разное небезопасное: от проволоки и стекла до боеприпасов. Многие из тех, что 80-летней давности, похожие на "странные камни", до сих пор несут риски, так как могут детонировать при определенных условиях.
Кроме того, в условиях СВО к пляжам Севастополя, да и всего Крыма, теперь могут "прибиться" и остатки беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы или пораженных ПВО.
Безопасность – на бизнесменах
Все вызовы по боеприпасам отрабатывают водолазы-пиротехники МЧС, взрывотехники Росгвардии. Лицензия на проведение работ по разминированию и очистке территорий от взрывоопасных предметов (ВОП) есть и у ФСБ, и у военных. Но регулярную проверку пляжей эти ведомства не ведут: не в их полномочиях.
Быть или не быть здесь опасности – забота исключительно операторов пляжей, то есть коммерческих организаций и физлиц, делающих бизнес на этих территориях, говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.
И проводить подводное обследование акватории пляжа с привлечением водолазов они должны, по сути, только раз: в преддверии купального сезона. К большему закон не обязывает.
Сведения о такой проверке вносятся в декларацию, как и вся информация о готовности принять отдыхающих. Оператор подает документ в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС МЧС) не позже, чем за 30 дней до открытия пляжа. В этом году купальный сезон в Севастополе официально начался 15 июня.
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Почему тут важны цифры? Потому что их них следует вывод, что обязательное водолазное обследование выполнялось в середине мая. Три месяца назад. За это время успело произойти не мало, и это не только шторм.
Следует сказать, что обязательных проверок пляжей со стороны МЧС теперь нет – есть только профилактические визиты: изменения появились в законодательстве, чтобы уменьшить давление на бизнес. Сейчас такая проверочная работа "в активной фазе", говорят в надзорном ведомстве.
"Будем устанавливать, выходили ли операторы с инициативой провести дополнительное водолазное обследование. Но такое, к сожалению, бывает редко", – признает Мария Тимошенко.
Представитель регионального главка МЧС уверена: сегодня Севастополь, как и весь Крым, на острие событий. "Это первостепенная цель для украинских неонацистов, при этом по-прежнему туристический регион. А значит, обследовать пляжи необходимо регулярно, и нужны новые, актуальные законы".
Конфликт интересов
О том же говорит председатель совета СРО ВОСВОД (Всероссийское общество спасания на водах) Игорь Слободянюк.
"Помимо того, что идет СВО, при волнении моря более трех баллов водолазное обследование пляжей необходимо проводить повторно", – объясняет Слободянюк.
На недавнем заседании комиссии "по предупреждению и ликвидации ЧС" организация выступила с инициативой в обязательном порядке обследовать пляжи после штормов. По словам Слободянюка, комиссия приняла решение "рекомендовать департаментам городского хозяйства, общественной безопасности и операторам проводить хотя бы ежемесячное обследование акватории", но пока дальше рекомендаций дело не пошло.
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"Все это стоит денег, их не нашли. И все отдано на откуп операторам, а они, как правило, не делают обследования больше одного раза. Минимум 80% пляжей в этом году не проверялось повторно, а то и все 100%", – поделился он.
Не все ответственные за безопасность на пляжах согласны с такими доводами и тезисами. Жизнь и здоровье людей, безусловно, в приоритете, но проблема раздувается теми, кто стремится быть монополистом, считает оператор пляжа "Серебряный" Виктор Рожик.
"Есть организации, которые с корыстной целью хотят проблему раскачать. В этом году мы с ВОСВОДом не имели дел вообще. Перед началом купального сезона нанимали сертифицированных водолазов 7 и 8 разряда, но это другие люди, работаем с ними уже на протяжении трех лет", – рассказал предприниматель.
Водолазное обследование – недешевое мероприятие, объясняет Рожик. "Ценник идет по квадратному метру", и в зависимости от площади зоны купания обойтись работы могут от 50 до 200 тысяч рублей и более. Но главное: проводить их часто не только накладно, но и нецелесообразно, говорит он.
"Если мы считаем нужным, то после сильных штормов проводим за свой счет повторное обследование. В этом сезоне такой необходимости не было. Во-первых, никаких жалоб по поводу чего-то там в воде не поступало. Во-вторых, у спасателей-матросов есть обязанность: каждое утро в легководолазном снаряжении – маске, ластах и с трубкой – они обследуют зону купания на глубине до 2 метров; у нас это метров двадцать от берега, но у каждого пляжа по-разному. И если спасатель что-то видит, то сразу же сообщает, и мы принимаем меры", – рассказал оператор.
Чего ждем
В Севастополе этим летом действует 27 официальных пляжей, и "Серебряный" – один тех, что получили от регионального правительства грант на развитие.
В то же время несколько источников во властных структурах города, комментируя тему водолазных проверок, признали, что деньги на дополнительные обследования изыскать непросто. У бизнесменов, с которыми подписаны договоры, турсезон и без того непростой. А тут еще штормы нередко бьют по инфраструктуре зон отдыха, и тогда операторам приходится восстанавливать все за свой счет. Дополнительная финансовая нагрузка усложнит ситуацию, "но проблема, конечно, есть, и ее нужно решать".
В пресс-службе департамента городского хозяйства Севастополя говорят, что в вопрос "будет прорабатываться".
"На данный момент проверка морского дна осуществляется перед началом сезона, и далее эта работа проводится только по точечным заявкам. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос во взаимодействии с МЧС. И, если все сложится и будут выделены на это деньги, то работа в этом направлении будет проведена", – сказали в правительстве.
Надо сказать, что работа по совершенствованию законодательства уже ведется на высшем уровне: готовится федеральный закон, который регламентирует безопасность людей на водных объектах. Документ опубликован на сайте Госдумы, поправки к нему должны рассмотреть в октябре текущего года.
В севастопольском главке МЧС рассказали, что после вступления документа в силу ведомство инициирует внесение изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах в Севастополе, которые были утверждены постановлением местного правительства. Периодические водолазные обследования акваторий пляжей возложат на операторов.
"Речь о проведении таких мероприятий не только с плановым графиком, но и экстренно после штормов", – уточнила глава пресс-службы ведомства Мария Тимошенко.
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