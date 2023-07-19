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Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса
Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса
Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок, на которые с весны 2022 года в России наложен мораторий, и призвал Совет... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T13:27
2023-07-19T13:27
2023-07-19T13:27
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность
совет федерации
общество
новости
бизнес
александр куренков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок, на которые с весны 2022 года в России наложен мораторий, и призвал Совет Федерации и правительство поддержать эту инициативу. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совфеда в среду.Он подчеркнул, что для этого МЧС России должны перейти к "определенной наступательной политике"."Дело не в том, что мы, как Владимир Владимирович говорит, "будем кошмарить этих людей". Дело во влиянии, в рекомендациях и в призывании к совести. Потому что многие люди расслабляются и обязательства не выполняют, а они достаточно простые. Хотелось бы и с вашей помощью в том числе, и с участием правительства, и регионов (добиться), чтобы безопасность и противопожарная, и любая другая была бы модной... Я призываю к выстраиванию хорошей системы безопасности во всей стране", – заявил Куренков.В частности, глава ведомства призвал вернуть ведомству надзорные функции еще на этапе строительства многоэтажных высотных зданий во избежание трагедий.Мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий и проверок был введен в 2022 году постановлением правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года для поддержки российского бизнеса. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в доме престарелых в Симферополе - что известноНа пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человекаКрупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧС
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россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, совет федерации, общество, новости, бизнес, александр куренков
Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса
Глава МЧС Куренков: мораторий на регулярные проверки бизнеса в России должен быть отменен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок, на которые с весны 2022 года в России наложен мораторий, и призвал Совет Федерации и правительство поддержать эту инициативу. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совфеда в среду.
"Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Полностью. Доверяй, но проверяй. Много различных эпизодов, с которыми мы сталкиваемся, они жизнью подтверждают (необходимость). И хотел бы также попросить вашей поддержки в этом вопросе, потому что без проверок мы результата не добьемся", – сказал Куренков.
Он подчеркнул, что для этого МЧС России должны перейти к "определенной наступательной политике".
"Дело не в том, что мы, как Владимир Владимирович говорит, "будем кошмарить этих людей". Дело во влиянии, в рекомендациях и в призывании к совести. Потому что многие люди расслабляются и обязательства не выполняют, а они достаточно простые. Хотелось бы и с вашей помощью в том числе, и с участием правительства, и регионов (добиться), чтобы безопасность и противопожарная, и любая другая была бы модной... Я призываю к выстраиванию хорошей системы безопасности во всей стране", – заявил Куренков.
В частности, глава ведомства призвал вернуть ведомству надзорные функции еще на этапе строительства многоэтажных высотных зданий во избежание трагедий.
"Корень проблемы в том, что надзорные функции у МЧС в рамках проектирования, строительства и эксплуатации объекта забрали. Мы можем зайти в это здание, после того, как оно построено, только через три года. Мы хотим от вас помощи, чтобы вы нам разрешили заходить в проектирование. Уже поздно, когда здание построено... Безопасность превыше всего", – призвал Куренков СФ поддержать инициативу.
Мораторий
на проведение контрольных (надзорных) мероприятий и проверок был введен в 2022 году постановлением правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года для поддержки российского бизнеса.
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