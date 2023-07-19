https://crimea.ria.ru/20230719/glava-mchs-rossii-prizval-otmenit-moratoriy-na-proverki-biznesa-1130166620.html

Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса

Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Глава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнеса

Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок, на которые с весны 2022 года в России наложен мораторий, и призвал Совет... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T13:27

2023-07-19T13:27

2023-07-19T13:27

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность

совет федерации

общество

новости

бизнес

александр куренков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/13/1130166275_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_8f68cd81457f1f66ca5fb9e87f260d35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок, на которые с весны 2022 года в России наложен мораторий, и призвал Совет Федерации и правительство поддержать эту инициативу. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совфеда в среду.Он подчеркнул, что для этого МЧС России должны перейти к "определенной наступательной политике"."Дело не в том, что мы, как Владимир Владимирович говорит, "будем кошмарить этих людей". Дело во влиянии, в рекомендациях и в призывании к совести. Потому что многие люди расслабляются и обязательства не выполняют, а они достаточно простые. Хотелось бы и с вашей помощью в том числе, и с участием правительства, и регионов (добиться), чтобы безопасность и противопожарная, и любая другая была бы модной... Я призываю к выстраиванию хорошей системы безопасности во всей стране", – заявил Куренков.В частности, глава ведомства призвал вернуть ведомству надзорные функции еще на этапе строительства многоэтажных высотных зданий во избежание трагедий.Мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий и проверок был введен в 2022 году постановлением правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года для поддержки российского бизнеса. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в доме престарелых в Симферополе - что известноНа пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человекаКрупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧС

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, совет федерации, общество, новости, бизнес, александр куренков