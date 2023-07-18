https://crimea.ria.ru/20230718/budet-gromko-v-sevastopole-vzorvut-700-boepripasov-so-dna-bukhty-1130144958.html

Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты

Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты

Со дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны – их уничтожат сегодня днем на спецполигоне. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T14:43

2023-07-18T14:43

2023-07-18T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Со дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны – их уничтожат сегодня днем на спецполигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, предупредив жителей, что "будет громко".По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и регулярно проводятся плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе, а также стрельбы при участии военнослужащих Черноморского флота. О таких мероприятиях, как и о плановых подрывах боеприпасов времен войны, найденных саперами, главы регионов предупреждают жителей заранее для поддержания спокойствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбуВ селе под Севастополем найдена бомба – район оцепленВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, городская среда, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество