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Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
Со дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны – их уничтожат сегодня днем на спецполигоне. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T14:43
2023-07-18T14:43
севастополь
михаил развожаев
городская среда
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Со дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны – их уничтожат сегодня днем на спецполигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, предупредив жителей, что "будет громко".По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и регулярно проводятся плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе, а также стрельбы при участии военнослужащих Черноморского флота. О таких мероприятиях, как и о плановых подрывах боеприпасов времен войны, найденных саперами, главы регионов предупреждают жителей заранее для поддержания спокойствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбуВ селе под Севастополем найдена бомба – район оцепленВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, городская среда, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты

Развожаев: громкие звуки в городе - уничтожение 700 боеприпасов со дна бухты Гильзовая

14:43 18.07.2023
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Со дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны – их уничтожат сегодня днем на спецполигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, предупредив жителей, что "будет громко".

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 13:45 и до 15.00 будут производить плановое уничтожение более семисот боеприпасов времен войны, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", – говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".
В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и регулярно проводятся плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе, а также стрельбы при участии военнослужащих Черноморского флота. О таких мероприятиях, как и о плановых подрывах боеприпасов времен войны, найденных саперами, главы регионов предупреждают жителей заранее для поддержания спокойствия.
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СевастопольМихаил РазвожаевГородская средаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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