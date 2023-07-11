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В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен
В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен
В селе под Севастополем найдена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, спасатели оцепили опасный район. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:36
2023-07-11T13:36
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
общество
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В селе под Севастополем найдена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, спасатели оцепили опасный район. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по городу.Информация об обнаружении бомбы поступила к спасателям во вторник утром."В районе села Поворотное обнаружен взрывоопасный предмет... Сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства идентифицировали его как немецкую авиационную бомбу SC-50 массой 50 килограммов", – рассказали в ведомстве.Опасную территорию оцепили. По информации саперов, тип взрывателя позволит осуществить перевозку опасной находки на спецполигон, где ее уничтожат при помощи контролируемого подрыва."Ситуация на контроле. О ее развитии будет сообщено дополнительно", – добавили в МЧС.На минувшей неделе в Севастополе на специальном полигоне в районе горы Кара-Коба взорвали около тысячи боеприпасов, найденных в бухте Гильзовая.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе специалистыВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВзорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен

В Севастополе нашли авиабомбу времен войны – спасатели оцепили опасный район

13:36 11.07.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС в Севастополе
Машина МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В селе под Севастополем найдена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, спасатели оцепили опасный район. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по городу.
Информация об обнаружении бомбы поступила к спасателям во вторник утром.
"В районе села Поворотное обнаружен взрывоопасный предмет... Сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства идентифицировали его как немецкую авиационную бомбу SC-50 массой 50 килограммов", – рассказали в ведомстве.
Опасную территорию оцепили. По информации саперов, тип взрывателя позволит осуществить перевозку опасной находки на спецполигон, где ее уничтожат при помощи контролируемого подрыва.
"Ситуация на контроле. О ее развитии будет сообщено дополнительно", – добавили в МЧС.
На минувшей неделе в Севастополе на специальном полигоне в районе горы Кара-Коба взорвали около тысячи боеприпасов, найденных в бухте Гильзовая.
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
13 июля 2022, 16:35
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
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