https://crimea.ria.ru/20230711/v-sele-pod-sevastopolem-naydena-bomba--rayon-otseplen-1129973648.html

В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен

В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен - РИА Новости Крым, 11.07.2023

В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен

В селе под Севастополем найдена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, спасатели оцепили опасный район. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T13:36

2023-07-11T13:36

2023-07-11T13:36

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В селе под Севастополем найдена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, спасатели оцепили опасный район. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по городу.Информация об обнаружении бомбы поступила к спасателям во вторник утром."В районе села Поворотное обнаружен взрывоопасный предмет... Сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства идентифицировали его как немецкую авиационную бомбу SC-50 массой 50 килограммов", – рассказали в ведомстве.Опасную территорию оцепили. По информации саперов, тип взрывателя позволит осуществить перевозку опасной находки на спецполигон, где ее уничтожат при помощи контролируемого подрыва."Ситуация на контроле. О ее развитии будет сообщено дополнительно", – добавили в МЧС.На минувшей неделе в Севастополе на специальном полигоне в районе горы Кара-Коба взорвали около тысячи боеприпасов, найденных в бухте Гильзовая.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе специалистыВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВзорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу

https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-obezvredili-bombu-vozle-zhilykh-domov-1123833222.html

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севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма