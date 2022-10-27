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Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
Грибники Севастополя сообщают об опасных находках в лесах. Часто это артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной. В МЧС предупреждают: это может быть... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T07:28
2022-10-27T07:28
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Грибники Севастополя сообщают об опасных находках в лесах. Часто это артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной. В МЧС предупреждают: это может быть очень опасно. РИА Новости Крым разбирался, почему и как следует поступать в таких случаях.Один из последних таких случаев произошел накануне, 25 октября. Севастопольские грибники обнаружили снаряд в районе ЛЭП возле так называемой Президентской трассы, за Инкерманом. "Искала рыжики – нашла рыжий снаряд времен ВОВ. В этих местах ходит много грибников, скорее всего он показался из земли совсем недавно. Полицейский сказал, что в наших лесах они появляются каждый год как подснежники весной", – рассказала жительница Севастополя Виктория. В лесу у женщины разрядился телефон, так что на номер 112 она позвонила, когда уже вернулась домой. Через несколько минут на связь с ней вышла полиция – на место вернулись вместе. Вся информация координируется в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю. Сюда она поступает со всех структур и ведомств, получивших сообщения об опасных находках. По словам Тимошенко, такие заявки МЧС отрабатывает ежедневно. Только 25 октября выездов было десять. Разумеется, это не только леса, но и объекты строек, и морская акватория.Так или иначе, спасатели рекомендуют обязательно звонить и сообщать, поскольку такое находки представляют реальную опасность."Есть и артиллерийские снаряды, и минометные мины, и ручные гранаты, и многое другое времен войны. Это очень опасно. Мы же не знаем, как может себя повести взрывоопасный предмет при каком-либо ударе, иногда достаточно легкого воздействия (чтобы он сдетонировал). Даже патроны, если они в патронниках, коробках – почему нет", – рассказала Тимошенко.Ранее в Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. До этого в двух районах Крыма ликвидировали свыше 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. А в начале месяца на пляже в Новороссийске местные спасатели привлекли севастопольских коллег для утилизации найденных боеприпасов, среди которых оказались фосфорные бомбы.
https://crimea.ria.ru/20220927/v-sevastopolskoy-bukhte-gilzovaya-obezvredili-680-boepripasov-vremen-vov-1124636542.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, общество
Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

В Севастополе грибники сообщают о взрывоопасных предметах времен ВОВ в лесах

07:28 27.10.2022
 
© Виктория МартюшеваСнаряд, найденный в лесу под Севастополем
Снаряд, найденный в лесу под Севастополем
© Виктория Мартюшева
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Грибники Севастополя сообщают об опасных находках в лесах. Часто это артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной. В МЧС предупреждают: это может быть очень опасно. РИА Новости Крым разбирался, почему и как следует поступать в таких случаях.
Один из последних таких случаев произошел накануне, 25 октября. Севастопольские грибники обнаружили снаряд в районе ЛЭП возле так называемой Президентской трассы, за Инкерманом.
"Искала рыжики – нашла рыжий снаряд времен ВОВ. В этих местах ходит много грибников, скорее всего он показался из земли совсем недавно. Полицейский сказал, что в наших лесах они появляются каждый год как подснежники весной", – рассказала жительница Севастополя Виктория.
В лесу у женщины разрядился телефон, так что на номер 112 она позвонила, когда уже вернулась домой. Через несколько минут на связь с ней вышла полиция – на место вернулись вместе.
"Таков порядок работы, - объяснила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю Мария Тимошенко. - Когда сотрудники полиции подтверждают наличие подозрительного предмета, похожего на взрывоопасный, наши пиротехники выезжают для идентификации и дальнейшей работы, и либо вывозят боеприпасы для утилизации, либо уничтожают их на месте, в случае, если они не транспортируемые в силу повреждений, коррозии и прочего. Этот случай – да, подана заявка на уничтожение. Артиллерийский снаряд".
Вся информация координируется в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю. Сюда она поступает со всех структур и ведомств, получивших сообщения об опасных находках. По словам Тимошенко, такие заявки МЧС отрабатывает ежедневно. Только 25 октября выездов было десять. Разумеется, это не только леса, но и объекты строек, и морская акватория.
Так или иначе, спасатели рекомендуют обязательно звонить и сообщать, поскольку такое находки представляют реальную опасность.
"Есть и артиллерийские снаряды, и минометные мины, и ручные гранаты, и многое другое времен войны. Это очень опасно. Мы же не знаем, как может себя повести взрывоопасный предмет при каком-либо ударе, иногда достаточно легкого воздействия (чтобы он сдетонировал). Даже патроны, если они в патронниках, коробках – почему нет", – рассказала Тимошенко.
Ранее в Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. До этого в двух районах Крыма ликвидировали свыше 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. А в начале месяца на пляже в Новороссийске местные спасатели привлекли севастопольских коллег для утилизации найденных боеприпасов, среди которых оказались фосфорные бомбы.
Боеприпасы
27 сентября, 10:46
В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СевастопольОбщество
 
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