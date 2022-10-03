https://crimea.ria.ru/20221003/u-plyazha-v-novorossiyske-proveli-spetsoperatsiyu-po-unichtozheniyu-boepripasov-1124700560.html

У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов

У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов - РИА Новости Крым, 03.10.2022

У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов

Масштабную операцию по ликвидации более 120 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны провел сводный отряд МЧС России под Новороссийском. Об... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T16:30

2022-10-03T16:30

2022-10-03T16:30

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

черное море

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Масштабную операцию по ликвидации более 120 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны провел сводный отряд МЧС России под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства в Севастополе.Информация о предметах, напоминающих боеприпасы, поступила в ведомство от руководства города. Опасный арсенал был обнаружен в море вблизи популярного городского пляжа "Кристалл". Для проведения подводных работ привлекли водолазов специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.Спасатели обследовали участок морского дна площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. Специалисты провели размывку грунта, нашли и идентифицировали взрывоопасные предметы, оценив их состояние.Всего было обнаружено 122 боеприпаса. В их числе 75 минометных мин, 25 артснарядов, 11 зажигательных авиабомб, четыре авиабомбы и семь ручных гранат, среди которых образцы немецкого и советского производства.К операции были привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, силы муниципальной системы РСЧС, правоохранители, добровольцы и казачество."Весь арсенал понтонным методом был поднят на поверхность воды и с соблюдением норм безопасности транспортирован в открытое море и уничтожен", – заключил Смаилов.Ранее сообщалось, что в бухте Гильзовая в Севастополе обезвредили почти 700 боеприпасов времен войны.

черное море

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, происшествия