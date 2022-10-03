https://crimea.ria.ru/20221003/u-plyazha-v-novorossiyske-proveli-spetsoperatsiyu-po-unichtozheniyu-boepripasov-1124700560.html
У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов - РИА Новости Крым, 03.10.2022
У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
Масштабную операцию по ликвидации более 120 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны провел сводный отряд МЧС России под Новороссийском. Об... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T16:30
2022-10-03T16:30
2022-10-03T16:30
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Масштабную операцию по ликвидации более 120 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны провел сводный отряд МЧС России под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства в Севастополе.Информация о предметах, напоминающих боеприпасы, поступила в ведомство от руководства города. Опасный арсенал был обнаружен в море вблизи популярного городского пляжа "Кристалл". Для проведения подводных работ привлекли водолазов специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.Спасатели обследовали участок морского дна площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. Специалисты провели размывку грунта, нашли и идентифицировали взрывоопасные предметы, оценив их состояние.Всего было обнаружено 122 боеприпаса. В их числе 75 минометных мин, 25 артснарядов, 11 зажигательных авиабомб, четыре авиабомбы и семь ручных гранат, среди которых образцы немецкого и советского производства.К операции были привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, силы муниципальной системы РСЧС, правоохранители, добровольцы и казачество."Весь арсенал понтонным методом был поднят на поверхность воды и с соблюдением норм безопасности транспортирован в открытое море и уничтожен", – заключил Смаилов.Ранее сообщалось, что в бухте Гильзовая в Севастополе обезвредили почти 700 боеприпасов времен войны.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, происшествия
У пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
Под Новороссийском у популярного пляжа уничтожили свыше 120 боеприпасов времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Масштабную операцию по ликвидации более 120 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны провел сводный отряд МЧС России под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства в Севастополе.
Информация о предметах, напоминающих боеприпасы, поступила в ведомство от руководства города. Опасный арсенал был обнаружен в море вблизи популярного городского пляжа "Кристалл". Для проведения подводных работ привлекли водолазов специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.
"Севастопольские специалисты отделения водолазно-спасательных работ идентифицировали ранее найденные предметы как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 миллиметров. Однако при визуальном осмотре береговой линии пляжа Кристалл было выявлено крупное скопление боеприпасов времен войны", – рассказали в ведомстве.
Спасатели обследовали участок морского дна площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. Специалисты провели размывку грунта, нашли и идентифицировали взрывоопасные предметы, оценив их состояние.
Всего было обнаружено 122 боеприпаса. В их числе 75 минометных мин, 25 артснарядов, 11 зажигательных авиабомб, четыре авиабомбы и семь ручных гранат, среди которых образцы немецкого и советского производства.
К операции были привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, силы муниципальной системы РСЧС, правоохранители, добровольцы и казачество.
Опасную зону оцепили, навигацию судов ограничили, на примыкающих улицах остановили движение автотранспорта, а людей из близлежащих домов эвакуировали, временно обустроив для них пункты временного размещения.
"Весь арсенал понтонным методом был поднят на поверхность воды и с соблюдением норм безопасности транспортирован в открытое море и уничтожен", – заключил Смаилов.
Ранее сообщалось, что в бухте Гильзовая в Севастополе обезвредили почти 700 боеприпасов времен войны.