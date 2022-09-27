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В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T10:46
2022-09-27T10:46
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства по Севастополю.Опасные находки обнаружили на дне бухты Гильзовая в Севастополе. Среди идентифицированных предметов 420 артиллерийских снарядов, 40 минометных мин и 220 взрывателей.К работам по обезвреживания привлекли восемь сотрудников специализированного отряда чрезвычайного ведомства и две единицы техники.Ранее более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Ленинском районе Крыма.
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ

В Севастополе сотрудники МЧС обезвредили взрывоопасные предметы времен ВОВ

10:46 27.09.2022
 
© Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и СевастополюБоеприпасы
Боеприпасы
© Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства по Севастополю.
Опасные находки обнаружили на дне бухты Гильзовая в Севастополе. Среди идентифицированных предметов 420 артиллерийских снарядов, 40 минометных мин и 220 взрывателей.
"Весь арсенал находок был транспортирован на полигон и уничтожен путем контролируемого подрыва", – говорится в сообщении ведомства.
К работам по обезвреживания привлекли восемь сотрудников специализированного отряда чрезвычайного ведомства и две единицы техники.
Ранее более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Ленинском районе Крыма.
 
СевастопольПроисшествия
 
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