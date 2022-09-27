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В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ

В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 27.09.2022

В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ

В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T10:46

2022-09-27T10:46

2022-09-27T10:46

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства по Севастополю.Опасные находки обнаружили на дне бухты Гильзовая в Севастополе. Среди идентифицированных предметов 420 артиллерийских снарядов, 40 минометных мин и 220 взрывателей.К работам по обезвреживания привлекли восемь сотрудников специализированного отряда чрезвычайного ведомства и две единицы техники.Ранее более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Ленинском районе Крыма.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия