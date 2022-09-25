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В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 25.09.2022
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T11:46
2022-09-25T11:46
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства.Операцию по обезвреживанию боеприпасов провели в субботу, 24 сентября. Опасные находки обнаружили в вблизи сел Глазовка, Фронтовое и Батальное Ленинского района Крыма. Уточняется, что большая часть предметов обнаружена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.Среди идентифицированных предметов ручные и противотанковые гранаты, патроны, артиллерийские боеприпасы.К работам по обезвреживанию привлекли пять сотрудников ведомства и две единицы техники. Ранее в Крыму обезвредили гранату и якорную мину времен ВОВ.
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен ВОВ

11:46 25.09.2022
 
© Фото: ГУ МЧС по РКВ Севастополе обезвредили пять авиабомб времен ВОВ
В Севастополе обезвредили пять авиабомб времен ВОВ
© Фото: ГУ МЧС по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства.
Операцию по обезвреживанию боеприпасов провели в субботу, 24 сентября. Опасные находки обнаружили в вблизи сел Глазовка, Фронтовое и Батальное Ленинского района Крыма. Уточняется, что большая часть предметов обнаружена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.
Среди идентифицированных предметов ручные и противотанковые гранаты, патроны, артиллерийские боеприпасы.
"Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – говорится в сообщении.
К работам по обезвреживанию привлекли пять сотрудников ведомства и две единицы техники.

Ранее в Крыму обезвредили гранату и якорную мину времен ВОВ.
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияКрым
 
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