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В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 25.09.2022

В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T11:46

2022-09-25T11:46

2022-09-25T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства.Операцию по обезвреживанию боеприпасов провели в субботу, 24 сентября. Опасные находки обнаружили в вблизи сел Глазовка, Фронтовое и Батальное Ленинского района Крыма. Уточняется, что большая часть предметов обнаружена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.Среди идентифицированных предметов ручные и противотанковые гранаты, патроны, артиллерийские боеприпасы.К работам по обезвреживанию привлекли пять сотрудников ведомства и две единицы техники. Ранее в Крыму обезвредили гранату и якорную мину времен ВОВ.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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