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В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 25.09.2022
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T11:46
2022-09-25T11:46
2022-09-25T11:46
гу мчс рф по республике крым
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства.Операцию по обезвреживанию боеприпасов провели в субботу, 24 сентября. Опасные находки обнаружили в вблизи сел Глазовка, Фронтовое и Батальное Ленинского района Крыма. Уточняется, что большая часть предметов обнаружена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.Среди идентифицированных предметов ручные и противотанковые гранаты, патроны, артиллерийские боеприпасы.К работам по обезвреживанию привлекли пять сотрудников ведомства и две единицы техники. Ранее в Крыму обезвредили гранату и якорную мину времен ВОВ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен ВОВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили более 780 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления чрезвычайного ведомства.
Операцию по обезвреживанию боеприпасов провели в субботу, 24 сентября. Опасные находки обнаружили в вблизи сел Глазовка, Фронтовое и Батальное Ленинского района Крыма. Уточняется, что большая часть предметов обнаружена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.
Среди идентифицированных предметов ручные и противотанковые гранаты, патроны, артиллерийские боеприпасы.
"Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – говорится в сообщении.
К работам по обезвреживанию привлекли пять сотрудников ведомства и две единицы техники.
Ранее в Крыму обезвредили гранату и якорную мину
времен ВОВ.