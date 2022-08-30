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В Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВ

В Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВ - РИА Новости Крым, 30.08.2022

В Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВ

В Крыму сотрудники МЧС обезвредили гранату и якорную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления чрезвычайного... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T11:46

2022-08-30T11:46

2022-08-30T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС обезвредили гранату и якорную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главного управления чрезвычайного ведомства.Операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов провели в понедельник, 29 августа. Опасные находки обнаружили в вблизи села Северное Черноморского района и села Садовое Нижнегорского района.Боеприпасы были вывезены для уничтожения с соблюдением всех требований безопасности. В операции по их ликвидации были задействованы 13 человек и 4 единицы техники.Ранее немецкую авиабомбу SC-250 весом четверть тонны обнаружили на строительном объекте в Севастополе.

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