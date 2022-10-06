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В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
В Ленинском и Черноморском районах Крыма ликвидировано более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском и Черноморском районах Крыма ликвидировано более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.Опасные находки обнаружили вблизи сел Фронтовое, Ячменное, Бондаренково, Чистополье и Черноморское. Артиллерийские снаряды, ручные гранаты, минометные мины и фугасные огнеметы были вывезены пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым."Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – говорится в сообщение.К работам по обезвреживанию привлекли 11 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.Ранее более 680 боеприпасов обезвредили в Гильзовой бухте в Севастополе.
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крым, гу мчс рф по республике крым
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны

В Крыму уничтожили снаряды, фугасный огнемет и мины времен Великой Отечественной войны

10:24 06.10.2022 (обновлено: 10:25 06.10.2022)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов времен ВОВ
Обезвреживание взрывоопасных предметов времен ВОВ
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском и Черноморском районах Крыма ликвидировано более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.
Опасные находки обнаружили вблизи сел Фронтовое, Ячменное, Бондаренково, Чистополье и Черноморское. Артиллерийские снаряды, ручные гранаты, минометные мины и фугасные огнеметы были вывезены пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
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"Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – говорится в сообщение.
К работам по обезвреживанию привлекли 11 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.
Ранее более 680 боеприпасов обезвредили в Гильзовой бухте в Севастополе.
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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