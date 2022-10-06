https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-obezvredili-fugasnyy-ognemet-i--1124732749.html
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
В Ленинском и Черноморском районах Крыма ликвидировано более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T10:24
2022-10-06T10:24
2022-10-06T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском и Черноморском районах Крыма ликвидировано более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.Опасные находки обнаружили вблизи сел Фронтовое, Ячменное, Бондаренково, Чистополье и Черноморское. Артиллерийские снаряды, ручные гранаты, минометные мины и фугасные огнеметы были вывезены пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым."Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – говорится в сообщение.К работам по обезвреживанию привлекли 11 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.Ранее более 680 боеприпасов обезвредили в Гильзовой бухте в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220830/v-chernomorskom-rayone-obezvredili-yakornuyu-minu-vremen-vov-1124340671.html
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крым, гу мчс рф по республике крым
В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
В Крыму уничтожили снаряды, фугасный огнемет и мины времен Великой Отечественной войны
10:24 06.10.2022 (обновлено: 10:25 06.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском и Черноморском районах Крыма ликвидировано более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.
Опасные находки обнаружили вблизи сел Фронтовое, Ячменное, Бондаренково, Чистополье и Черноморское. Артиллерийские снаряды, ручные гранаты, минометные мины и фугасные огнеметы были вывезены пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – говорится в сообщение.
К работам по обезвреживанию привлекли 11 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.
Ранее более 680 боеприпасов обезвредили
в Гильзовой бухте в Севастополе.