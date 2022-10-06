https://crimea.ria.ru/20221006/v-sevastopole-u-zhilogo-doma-obnaruzhili-100-kilogramovuyu-aviabombu-1124740816.html
В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу
В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу
Во дворе частного дома в Севастополе обнаружили 100-килограммовую советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. О чрезвычайной ситуации рассказали в... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T17:35
2022-10-06T17:35
2022-10-06T17:36
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во дворе частного дома в Севастополе обнаружили 100-килограммовую советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. О чрезвычайной ситуации рассказали в пресс-службе МЧС по городу.Опасную находку на территории садоводческого товарищества "Сапун-гора" обнаружили местные жители.На место прибыли сотрудники спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю. Опасную зону оцепили, людей эвакуировали. Мониторинг ситуации в ходе операции вели с помощью беспилотников.Бомбу погрузили на борт спецавтомобиля и вывезли на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва вместе с еще 40 ранее найденными взрывоопасными предметами времен войны.Ранее у пляжа в Новороссийске обнаружили более ста взрывоопасных предметов времен войны.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-sevastopole-v-zhilom-rayone-obnaruzhena-aviabomba-vremen-voyny-1124178129.html
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севастополь, происшествия
В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу
Во дворе жилого дома в Севастополе обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен войны
17:35 06.10.2022 (обновлено: 17:36 06.10.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во дворе частного дома в Севастополе обнаружили 100-килограммовую советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. О чрезвычайной ситуации рассказали в пресс-службе МЧС по городу.
Опасную находку на территории садоводческого товарищества "Сапун-гора" обнаружили местные жители.
"Советскую авиабомбу массой 100 килограммов – ФАБ-100 – люди нашли на участке буквально в двух шагах от собственного дома в ходе земляных работ", – сообщили в ведомстве.
На место прибыли сотрудники спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю. Опасную зону оцепили, людей эвакуировали. Мониторинг ситуации в ходе операции вели с помощью беспилотников.
Бомбу погрузили на борт спецавтомобиля и вывезли на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва вместе с еще 40 ранее найденными взрывоопасными предметами времен войны.
Ранее у пляжа в Новороссийске обнаружили
более ста взрывоопасных предметов времен войны.