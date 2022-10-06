https://crimea.ria.ru/20221006/v-sevastopole-u-zhilogo-doma-obnaruzhili-100-kilogramovuyu-aviabombu-1124740816.html

В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 06.10.2022

В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

Во дворе частного дома в Севастополе обнаружили 100-килограммовую советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. О чрезвычайной ситуации рассказали в... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T17:35

2022-10-06T17:35

2022-10-06T17:36

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во дворе частного дома в Севастополе обнаружили 100-килограммовую советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. О чрезвычайной ситуации рассказали в пресс-службе МЧС по городу.Опасную находку на территории садоводческого товарищества "Сапун-гора" обнаружили местные жители.На место прибыли сотрудники спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю. Опасную зону оцепили, людей эвакуировали. Мониторинг ситуации в ходе операции вели с помощью беспилотников.Бомбу погрузили на борт спецавтомобиля и вывезли на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва вместе с еще 40 ранее найденными взрывоопасными предметами времен войны.Ранее у пляжа в Новороссийске обнаружили более ста взрывоопасных предметов времен войны.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-sevastopole-v-zhilom-rayone-obnaruzhena-aviabomba-vremen-voyny-1124178129.html

https://crimea.ria.ru/20220723/v-sevastopole-evakuirovali-pochti-90-chelovek-iz-za-naydennykh-aviabomb-1123936632.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия