https://crimea.ria.ru/20230310/vzorvut-v-zhilom-rayone-v-sevastopole-v-snt-gotovyatsya-unichtozhit-bombu-1127455842.html
Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу
Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу
В Севастополе на территории садового товарищества найдена бомба, которую необходимо уничтожить, но нельзя вывезти – взрывать ее будут прямо в жилом районе,... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:36
2023-03-10T10:36
2023-03-10T10:36
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории садового товарищества найдена бомба, которую необходимо уничтожить, но нельзя вывезти – взрывать ее будут прямо в жилом районе, сейчас решается вопрос об эвакуации жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по городу.По ее словам, вопрос эвакуации жителей СНТ в данный момент решается."По эвакуации уточняем. Это вопросы правительства", – сказала специалист.Бомба обнаружена в садоводческом товариществе "Поиск" в балаклавском районе. В пресс-службе МЧС уточнили, что пиротехнические работы здесь проведут 10 марта с 11-30 до 15-00."МЧС России по городу Севастополю призывает граждан сохранять спокойствие! Работы будут проведены с соблюдением мер безопасности, угрозы населению и инфраструктуре нет", – призвали в ведомстве.Читайте также на сайте РИА новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов – видео
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РИА Новости Крым
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Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу
МЧС: в садовом товариществе Севастополя найдена бомба времен войны - ее уничтожат на месте
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории садового товарищества найдена бомба, которую необходимо уничтожить, но нельзя вывезти – взрывать ее будут прямо в жилом районе, сейчас решается вопрос об эвакуации жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
"При проведении земляных работ был обнаружен предположительно взрывоопасный предмет. Наши сотрудники выехали, идентифицировали. Это авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, весом 50 кг. Состояние и тип взрывателя не позволяют выполнить транспортировку, поэтому принято решение уничтожать на месте", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю Мария Тимошенко.
По ее словам, вопрос эвакуации жителей СНТ в данный момент решается.
"По эвакуации уточняем. Это вопросы правительства", – сказала специалист.
Бомба обнаружена в садоводческом товариществе "Поиск" в балаклавском районе. В пресс-службе МЧС уточнили, что пиротехнические работы здесь проведут 10 марта с 11-30 до 15-00.
"МЧС России по городу Севастополю призывает граждан сохранять спокойствие! Работы будут проведены с соблюдением мер безопасности, угрозы населению и инфраструктуре нет", – призвали в ведомстве.
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