https://crimea.ria.ru/20230310/vzorvut-v-zhilom-rayone-v-sevastopole-v-snt-gotovyatsya-unichtozhit-bombu-1127455842.html

Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу

Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Взорвут в жилом районе: в Севастополе в СНТ готовятся уничтожить бомбу

В Севастополе на территории садового товарищества найдена бомба, которую необходимо уничтожить, но нельзя вывезти – взрывать ее будут прямо в жилом районе,... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T10:36

2023-03-10T10:36

2023-03-10T10:36

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории садового товарищества найдена бомба, которую необходимо уничтожить, но нельзя вывезти – взрывать ее будут прямо в жилом районе, сейчас решается вопрос об эвакуации жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по городу.По ее словам, вопрос эвакуации жителей СНТ в данный момент решается."По эвакуации уточняем. Это вопросы правительства", – сказала специалист.Бомба обнаружена в садоводческом товариществе "Поиск" в балаклавском районе. В пресс-службе МЧС уточнили, что пиротехнические работы здесь проведут 10 марта с 11-30 до 15-00."МЧС России по городу Севастополю призывает граждан сохранять спокойствие! Работы будут проведены с соблюдением мер безопасности, угрозы населению и инфраструктуре нет", – призвали в ведомстве.Читайте также на сайте РИА новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов – видео

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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