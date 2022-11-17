https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-spasateli-podnyali-iz-morya-4-tysyach-boepripasov---video-1125424394.html
В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
С начала года спасатели обнаружили и подняли со дна Гильзовой бухты в Севастополе более 4 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Видео работ... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T21:56
2022-11-17T21:56
2022-11-17T20:08
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. С начала года спасатели обнаружили и подняли со дна Гильзовой бухты в Севастополе более 4 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Видео работ опубликовало МЧС России."Свое название бухта получила именно из-за большого скопления боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в ее водах и на берегу велись ожесточенные бои. Обследовать ее дно и очищать от взрывоопасных предметов водолазы МЧС России начали в 2021 году", - сказано в сообщении.В частности, в октябре в Гильзовой бухте обнаружена и ликвидирована 250-килограммовая немецкая бомба. Отмечается, что в этом году работы по разминированию завершены, спасатели возобновят их уже после окончания сезона зимних штормов в следующем году.
https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь
В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
С начала года со дна бухты Гильзовая в Севастополе подняли 4 тыс. боеприпасов времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. С начала года спасатели обнаружили и подняли со дна Гильзовой бухты в Севастополе более 4 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Видео работ опубликовало МЧС России.
"Свое название бухта получила именно из-за большого скопления боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в ее водах и на берегу велись ожесточенные бои. Обследовать ее дно и очищать от взрывоопасных предметов водолазы МЧС России начали в 2021 году", - сказано в сообщении.
В частности, в октябре в Гильзовой бухте обнаружена и ликвидирована 250-килограммовая немецкая бомба. Отмечается, что в этом году работы по разминированию завершены, спасатели возобновят их уже после окончания сезона зимних штормов в следующем году.