https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-spasateli-podnyali-iz-morya-4-tysyach-boepripasov---video-1125424394.html

В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео

В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео

С начала года спасатели обнаружили и подняли со дна Гильзовой бухты в Севастополе более 4 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Видео работ... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T21:56

2022-11-17T21:56

2022-11-17T20:08

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. С начала года спасатели обнаружили и подняли со дна Гильзовой бухты в Севастополе более 4 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Видео работ опубликовало МЧС России."Свое название бухта получила именно из-за большого скопления боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в ее водах и на берегу велись ожесточенные бои. Обследовать ее дно и очищать от взрывоопасных предметов водолазы МЧС России начали в 2021 году", - сказано в сообщении.В частности, в октябре в Гильзовой бухте обнаружена и ликвидирована 250-килограммовая немецкая бомба. Отмечается, что в этом году работы по разминированию завершены, спасатели возобновят их уже после окончания сезона зимних штормов в следующем году.

https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html

севастополь

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2022

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь