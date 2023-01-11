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Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
Сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны с территории одного из садовых товариществ города... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T13:57
2023-01-11T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны с территории одного из садовых товариществ города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что взрывоопасная находка была обнаружена сотрудниками Специализированного отряда МЧС в СТ "Солнышко" в Ленинском городском округе в среду.Сотрудники спецотряда обследовали боеприпас и определили, что состояние и тип взрывателя позволяют перевезти опасную находку на полигон для последующего уничтожения.На время проведения операции жителей ближайших улиц эвакуировали. Авиабомбу вывезли на спецполигон, где в ближайшее время взорвут.В лесах в окрестностях Севастополя опасные находки часто находят грибники. Как быть, если вместо рыжиков обнаружили артиллерийский снаряд, объясняют сотрудники регионального МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за бомбы эвакуировали жителей нескольких домовВ Балаклаве в месте для крещенских купаний обнаружили артснарядУ пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-spasateli-podnyali-iz-morya-4-tysyach-boepripasov---video-1125424394.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, происшествия, общество, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе

Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе Севастополя

13:57 11.01.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны с территории одного из садовых товариществ города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что взрывоопасная находка была обнаружена сотрудниками Специализированного отряда МЧС в СТ "Солнышко" в Ленинском городском округе в среду.

"В среду, 11 января, около 8 утра в Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступила информация, что вблизи частной жилой застройки обнаружена немецкая авиабомба SD-50", – говорится в сообщении.

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На время проведения операции жителей ближайших улиц эвакуировали. Авиабомбу вывезли на спецполигон, где в ближайшее время взорвут.
В лесах в окрестностях Севастополя опасные находки часто находят грибники. Как быть, если вместо рыжиков обнаружили артиллерийский снаряд, объясняют сотрудники регионального МЧС.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
1 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
2 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
3 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
4 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
1 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
4 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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