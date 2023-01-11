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Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе

Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе

Сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны с территории одного из садовых товариществ города... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T13:57

2023-01-11T13:57

2023-01-11T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны с территории одного из садовых товариществ города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что взрывоопасная находка была обнаружена сотрудниками Специализированного отряда МЧС в СТ "Солнышко" в Ленинском городском округе в среду.Сотрудники спецотряда обследовали боеприпас и определили, что состояние и тип взрывателя позволяют перевезти опасную находку на полигон для последующего уничтожения.На время проведения операции жителей ближайших улиц эвакуировали. Авиабомбу вывезли на спецполигон, где в ближайшее время взорвут.В лесах в окрестностях Севастополя опасные находки часто находят грибники. Как быть, если вместо рыжиков обнаружили артиллерийский снаряд, объясняют сотрудники регионального МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за бомбы эвакуировали жителей нескольких домовВ Балаклаве в месте для крещенских купаний обнаружили артснарядУ пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов

https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-spasateli-podnyali-iz-morya-4-tysyach-boepripasov---video-1125424394.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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