Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе Севастополя
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны с территории одного из садовых товариществ города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что взрывоопасная находка была обнаружена сотрудниками Специализированного отряда МЧС в СТ "Солнышко" в Ленинском городском округе в среду.
"В среду, 11 января, около 8 утра в Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступила информация, что вблизи частной жилой застройки обнаружена немецкая авиабомба SD-50", – говорится в сообщении.
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Сотрудники спецотряда обследовали боеприпас и определили, что состояние и тип взрывателя позволяют перевезти опасную находку на полигон для последующего уничтожения.
На время проведения операции жителей ближайших улиц эвакуировали. Авиабомбу вывезли на спецполигон, где в ближайшее время взорвут.
В лесах в окрестностях Севастополя опасные находки часто находят грибники. Как быть, если вместо рыжиков обнаружили артиллерийский снаряд, объясняют сотрудники регионального МЧС.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
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Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
2 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
3 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНеразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
4 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
1 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
4 из 4
Неразорвавшуюся авиабомбу времен войны нашли в садовом товариществе в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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