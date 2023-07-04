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В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
В Севастополе будет громко: специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T13:52
2023-07-04T13:52
2023-07-04T13:52
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михаил развожаев
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мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будет громко: специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, назвав время, когда в городе могут быть слышны взрывы. Он уточнил, что "в городе все спокойно".Накануне, 3 июля, стрельба была слышна в шести районах города. В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Здесь регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе и стрельбы при участии моряков Черноморского флота. О таких мероприятиях главы регионов заранее предупреждают жителей для поддержания спокойствия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе включилась сиренаВ Севастополе простились с погибшими героями СВОВ Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли
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новости, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, новости крыма, мчс крыма, великая отечественная война
В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
В Севастополе саперы МЧС взорвут 1000 боеприпасов времен Великой Отечественной – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будет громко: специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, назвав время, когда в городе могут быть слышны взрывы.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что "в городе все спокойно".
Накануне, 3 июля, стрельба была слышна
в шести районах города.
В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Здесь регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе и стрельбы при участии моряков Черноморского флота. О таких мероприятиях главы регионов заранее предупреждают жителей для поддержания спокойствия.
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