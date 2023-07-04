https://crimea.ria.ru/20230704/v-sevastopole-vzorvut-tysyachu-boepripasov-1129801081.html

В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов

В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов - РИА Новости Крым, 04.07.2023

В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов

В Севастополе будет громко: специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T13:52

2023-07-04T13:52

2023-07-04T13:52

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севастополь

михаил развожаев

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мчс крыма

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будет громко: специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, назвав время, когда в городе могут быть слышны взрывы. Он уточнил, что "в городе все спокойно".Накануне, 3 июля, стрельба была слышна в шести районах города. В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Здесь регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе и стрельбы при участии моряков Черноморского флота. О таких мероприятиях главы регионов заранее предупреждают жителей для поддержания спокойствия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе включилась сиренаВ Севастополе простились с погибшими героями СВОВ Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, новости крыма, мчс крыма, великая отечественная война