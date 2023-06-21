https://crimea.ria.ru/20230621/v-sevastopole-vklyuchilas-sirena-1129537380.html

В Севастополе включилась сирена

В Севастополе включилась сирена - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В Севастополе включилась сирена

Звуки сирены в Севастополе, которые жители и гости города могли услышать в среду днем, связаны с проверкой систем оповещения в воинской части. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T16:36

2023-06-21T16:36

2023-06-21T16:37

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Звуки сирены в Севастополе, которые жители и гости города могли услышать в среду днем, связаны с проверкой систем оповещения в воинской части. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что в случае возникновения реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, в том числе по уличным системам оповещения. И призвал доверять только официальной информации.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе – губернатор объяснил причинуВ Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество