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В Севастополе включилась сирена - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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В Севастополе включилась сирена
В Севастополе включилась сирена - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Севастополе включилась сирена
Звуки сирены в Севастополе, которые жители и гости города могли услышать в среду днем, связаны с проверкой систем оповещения в воинской части. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T16:36
2023-06-21T16:37
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Звуки сирены в Севастополе, которые жители и гости города могли услышать в среду днем, связаны с проверкой систем оповещения в воинской части. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что в случае возникновения реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, в том числе по уличным системам оповещения. И призвал доверять только официальной информации.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Севастополе – губернатор объяснил причинуВ Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
В Севастополе включилась сирена

Развожаев: звуки сирен в Севастополе – проверка систем оповещения в воинской части

16:36 21.06.2023 (обновлено: 16:37 21.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНабережная в Севастополе
Набережная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Звуки сирены в Севастополе, которые жители и гости города могли услышать в среду днем, связаны с проверкой систем оповещения в воинской части. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в случае возникновения реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, в том числе по уличным системам оповещения. И призвал доверять только официальной информации.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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