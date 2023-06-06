https://crimea.ria.ru/20230606/zvuki-vystrelov-i-khlopkov---v-evpatorii-prokhodyat-ucheniya-1129214700.html

Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения

Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения

Во вторник на полигоне в Евпатории стартовали учения. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T13:25

2023-06-06T13:25

2023-06-06T13:25

крым

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учения

безопасность республики крым и севастополя

елена демидова

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на полигоне в Евпатории стартовали учения. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Учения в городе проходят регулярно. До этого плановые тренировки силовиков проходили в Евпатории в конце и в начале мая, а также дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет громко: предупреждение губернатораПо Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дорогиГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городе

https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html

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крым, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, елена демидова, армия и флот, новости крыма