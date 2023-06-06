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Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
Во вторник на полигоне в Евпатории стартовали учения. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:25
2023-06-06T13:25
2023-06-06T13:25
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на полигоне в Евпатории стартовали учения. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Учения в городе проходят регулярно. До этого плановые тренировки силовиков проходили в Евпатории в конце и в начале мая, а также дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет громко: предупреждение губернатораПо Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дорогиГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городе
https://crimea.ria.ru/20230529/kak-krym-zaschischen-ot-atak-diversantov--aksenov-1129043268.html
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крым, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, елена демидова, армия и флот, новости крыма
Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
Мэр Евпатории Демидова: звуки стрельбы и хлопки в городе связаны с учениями