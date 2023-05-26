https://crimea.ria.ru/20230526/po-sakam-poedet-tekhnika-mchs-i-pravookhraniteley--mogut-perekryt-dorogi-1128972623.html

По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги

По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги - РИА Новости Крым, 26.05.2023

По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги

В Саках в пятницу пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов, поэтому могут быть перекрыты некоторые участки дорог. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T10:05

2023-05-26T10:05

2023-05-26T10:51

крым

саки

александр овдиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Саках в пятницу пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов, поэтому могут быть перекрыты некоторые участки дорог. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Тренировки силовиков ранее прошли и в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова заранее предупредила жителей и гостей города, что учения могут сопровождаться громкими звуками, и призвала доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба - что происходит Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

https://crimea.ria.ru/20230524/patrulnyy-korabl-chf-provel-odinochnyy-boy-v-more-1128938718.html

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саки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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