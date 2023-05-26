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По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги
По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги - РИА Новости Крым, 26.05.2023
По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги
В Саках в пятницу пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов, поэтому могут быть перекрыты некоторые участки дорог. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T10:05
2023-05-26T10:51
крым
саки
александр овдиенко
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Саках в пятницу пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов, поэтому могут быть перекрыты некоторые участки дорог. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Тренировки силовиков ранее прошли и в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова заранее предупредила жителей и гостей города, что учения могут сопровождаться громкими звуками, и призвала доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба - что происходит Громкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
https://crimea.ria.ru/20230524/patrulnyy-korabl-chf-provel-odinochnyy-boy-v-more-1128938718.html
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По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги

В Саках 26 мая пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов

10:05 26.05.2023 (обновлено: 10:51 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины МЧС
Машины МЧС - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Саках в пятницу пройдут учения дежурных сил и правоохранительных органов, поэтому могут быть перекрыты некоторые участки дорог. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

"Возможны передвижения техники МЧС, правоохранительных органов, перекрытие определенных участков дорог и сбои в движении общественного транспорта. Нашим ребятам нужны тренировки, соблюдаем спокойствие и оказываем содействие", - написал он в своем Telegram-канале.

Тренировки силовиков ранее прошли и в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова заранее предупредила жителей и гостей города, что учения могут сопровождаться громкими звуками, и призвала доверять только официальной информации.
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