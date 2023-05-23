https://crimea.ria.ru/20230523/v-sevastopole-slyshna-strelba---chto-proiskhodit-1128922935.html

В Севастополе слышна стрельба - что происходит

В Севастополе слышна стрельба - что происходит - РИА Новости Крым, 23.05.2023

В Севастополе слышна стрельба - что происходит

В Севастополе военные моряки проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, из-за этого в городе слышны громкие звуки, сообщил во... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T20:10

2023-05-23T20:10

2023-05-23T20:10

севастополь

михаил развожаев

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе военные моряки проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, из-за этого в городе слышны громкие звуки, сообщил во вотрник вечером губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, заверил губернатор.Накануне в районе Северного мола в Севастополе также проходили тренировки расчетов Черноморского флота. Учения подразделений армии и флота, а также силовых структур в Севастополе и Крыму регулярно проводятся регулярно, как на берегу, так и в акватории Черного моря.В Севастополе и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощностиГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеЗвуки стрельбы в Севастополе – что происходит

https://crimea.ria.ru/20230523/v-belgorodskoy-oblasti-otmenen-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-1128913679.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма