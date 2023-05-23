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В Севастополе слышна стрельба - что происходит - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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В Севастополе слышна стрельба - что происходит
В Севастополе слышна стрельба - что происходит - РИА Новости Крым, 23.05.2023
В Севастополе слышна стрельба - что происходит
В Севастополе военные моряки проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, из-за этого в городе слышны громкие звуки, сообщил во... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T20:10
2023-05-23T20:10
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе военные моряки проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, из-за этого в городе слышны громкие звуки, сообщил во вотрник вечером губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, заверил губернатор.Накануне в районе Северного мола в Севастополе также проходили тренировки расчетов Черноморского флота. Учения подразделений армии и флота, а также силовых структур в Севастополе и Крыму регулярно проводятся регулярно, как на берегу, так и в акватории Черного моря.В Севастополе и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощностиГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеЗвуки стрельбы в Севастополе – что происходит
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба - что происходит

Губернатор Развожаев: в Севастополе проходят флотские учения

20:10 23.05.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе военные моряки проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, из-за этого в городе слышны громкие звуки, сообщил во вотрник вечером губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе - это на Северном молу флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, заверил губернатор.
Накануне в районе Северного мола в Севастополе также проходили тренировки расчетов Черноморского флота.
Учения подразделений армии и флота, а также силовых структур в Севастополе и Крыму регулярно проводятся регулярно, как на берегу, так и в акватории Черного моря.
В Севастополе и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)БезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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