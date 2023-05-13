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Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в субботу вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T17:11
2023-05-13T17:11
2023-05-13T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в субботу вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 19.00. Севастопольцев призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – АксеновЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
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Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
Развожаев: звуки стрельбы в Севастополе – тренировка военнослужащих Черноморского училища