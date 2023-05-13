https://crimea.ria.ru/20230513/zvuki-strelby-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1128706290.html

Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит

Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит

Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в субботу вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T17:11

2023-05-13T17:11

2023-05-13T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в субботу вечером, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 19.00. Севастопольцев призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – АксеновЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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