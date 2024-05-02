https://crimea.ria.ru/20240502/morpekhi-dnepra-unichtozhili-diversantov-na-ostrove-v-khersonskoy-oblasti-1136981141.html
Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ходе мероприятий по зачистке одного островов в дельте реки... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T09:17
2024-05-02T09:17
2024-05-02T09:21
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ходе мероприятий по зачистке одного островов в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.По словам командира штурмовой роты с позывным Арцах, силы и средства были грамотно рассредоточены и все работали сообща.До момента высадки штурмовой группы на остров по выявленным целям противника отработали артиллерийские расчеты и операторы ударных дронов бригады.Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, на нем оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты."Всего было уничтожено до 10 неонацистов и свыше 30 единиц различного вооружения, в том числе расчеты автоматических гранатометов АГС и минометные расчеты ВСУ", - уточнили в Минобороны.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
Морпехи группировки "Днепр" уничтожили украинскую ДРГ на острове в Херсонской области
09:17 02.05.2024 (обновлено: 09:21 02.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ходе мероприятий по зачистке одного островов в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
По словам командира штурмовой роты с позывным Арцах, силы и средства были грамотно рассредоточены и все работали сообща.
"Поступила команда занять определенный остров, на котором находился противник. На лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага", - цитирует бойца пресс-служба ведомства.
До момента высадки штурмовой группы на остров по выявленным целям противника отработали артиллерийские расчеты и операторы ударных дронов бригады.
Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, на нем оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты.
"Всего было уничтожено до 10 неонацистов и свыше 30 единиц различного вооружения, в том числе расчеты автоматических гранатометов АГС и минометные расчеты ВСУ", - уточнили в Минобороны.