https://crimea.ria.ru/20240502/morpekhi-dnepra-unichtozhili-diversantov-na-ostrove-v-khersonskoy-oblasti-1136981141.html

Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области

Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области

Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ходе мероприятий по зачистке одного островов в дельте реки... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T09:17

2024-05-02T09:17

2024-05-02T09:21

новости сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ходе мероприятий по зачистке одного островов в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.По словам командира штурмовой роты с позывным Арцах, силы и средства были грамотно рассредоточены и все работали сообща.До момента высадки штурмовой группы на остров по выявленным целям противника отработали артиллерийские расчеты и операторы ударных дронов бригады.Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, на нем оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты."Всего было уничтожено до 10 неонацистов и свыше 30 единиц различного вооружения, в том числе расчеты автоматических гранатометов АГС и минометные расчеты ВСУ", - уточнили в Минобороны.

херсонская область

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2024

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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу