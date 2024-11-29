https://crimea.ria.ru/20241129/spros-na-produkty-vtb-v-ofisakh-rnkb-v-noyabre-vyros-vdvoe-1142259671.html

Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое

Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое

В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ Банк (ПАО) около 100 тысяч продуктов и сервисов банк ВТБ (ПАО), по сравнению с октябрем... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T17:42

2024-11-29T17:42

2024-11-29T17:42

втб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ Банк (ПАО) около 100 тысяч продуктов и сервисов банк ВТБ (ПАО), по сравнению с октябрем этого года выдачи увеличились почти в два раза, а показатели прошлого месяца были достигнуты всего за 13 дней ноября, сообщает пресс-служба банка.Наиболее востребованными продуктами и сервисами ВТБ у жителей Крыма и Севастополя стали:За период работы ВТБ в Крыму программу лояльности банка подключили и настроили более 12 тысяч клиентов.С октября 2024 года жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться доставкой банковских продуктов ВТБ, которая исключает необходимость визита в офис. Эта услуга доступна не только в будни, но и в выходные дни, когда часть офисов работает по сокращенному графику или закрыта.В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне 2024 года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneP4WT9VXzs.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, рнкб (пао), новости, крым, банк