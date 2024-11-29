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Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое
Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое
В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ Банк (ПАО) около 100 тысяч продуктов и сервисов банк ВТБ (ПАО), по сравнению с октябрем... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:42
2024-11-29T17:42
2024-11-29T17:42
втб
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ Банк (ПАО) около 100 тысяч продуктов и сервисов банк ВТБ (ПАО), по сравнению с октябрем этого года выдачи увеличились почти в два раза, а показатели прошлого месяца были достигнуты всего за 13 дней ноября, сообщает пресс-служба банка.Наиболее востребованными продуктами и сервисами ВТБ у жителей Крыма и Севастополя стали:За период работы ВТБ в Крыму программу лояльности банка подключили и настроили более 12 тысяч клиентов.С октября 2024 года жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться доставкой банковских продуктов ВТБ, которая исключает необходимость визита в офис. Эта услуга доступна не только в будни, но и в выходные дни, когда часть офисов работает по сокращенному графику или закрыта.В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне 2024 года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneP4WT9VXzs.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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втб, рнкб (пао), новости, крым, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ Банк (ПАО) около 100 тысяч продуктов и сервисов банк ВТБ (ПАО), по сравнению с октябрем этого года выдачи увеличились почти в два раза, а показатели прошлого месяца были достигнуты всего за 13 дней ноября, сообщает пресс-служба банка.
Наиболее востребованными продуктами и сервисами ВТБ у жителей Крыма и Севастополя стали:
—дебетовые и кредитные карты (на них приходится 30% от всех оформленных продуктов);
—ВТБ Онлайн (20% от всех оформленных продуктов);
—вклады и накопительные счетов (10% от всех оформленных продуктов).
За период работы ВТБ в Крыму программу лояльности банка подключили и настроили более 12 тысяч клиентов.
"Мы видим активный интерес наших клиентов к услугам, которые предлагает ВТБ. Многие из них для крымчан в новинку – например, возможность обслуживания вместе со своими близкими в "семейном" банке. Это конкурентные преимущества, которых нет на нашем рынке, поэтому спрос на них растет с каждым днем. Чтобы обслужить всех клиентов максимально комфортно и быстро, мы даже решили увеличить число клиентских менеджеров, которые будут сопровождать интеграцию банков в Крыму", – отметил управляющий банка ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.
С октября 2024 года жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться доставкой банковских продуктов ВТБ, которая исключает необходимость визита в офис. Эта услуга доступна не только в будни, но и в выходные дни, когда часть офисов работает по сокращенному графику или закрыта.
В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.
ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне 2024 года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneP4WT9VXzs.