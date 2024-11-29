https://crimea.ria.ru/20241129/postradavshie-pri-pozhare-v-pyatietazhke-v-sevastopole-poluchat-vyplaty-1142258826.html
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
На финансирование выплат пострадавшим во время пожара в пятиэтажном доме на улице Хрусталева до конца года будет выделено 3,735 млн рублей из резервного фонда... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:26
2024-11-29T17:26
2024-11-29T17:28
севастополь
крым
новости крыма
михаил развожаев
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На финансирование выплат пострадавшим во время пожара в пятиэтажном доме на улице Хрусталева до конца года будет выделено 3,735 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города, сообщает пресс-служба.Из них 3 миллиона направят на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, а 735 тысяч – на оказание единовременной материальной помощи.Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, к сегодняшнему дню в ведомство поступило от пострадавших граждан 28 заявлений.Она уточнила, что по мере поступления заявлений на выплаты пострадавшим дополнительная сумма будет запрошена и в 2025 году.В пресс-службе правительства добавили, что ремонт фасада горевшего дома начнется в ближайшее время.Пожар в многоквартирном доме на улице Хрусталева,17 в Севастополе произошел 20 ноября около 7 утра. Первоначально сообщалось, что горят балконы со второго по четвертый этажи, позже пожар охватил балконы на 5-м этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина была госпитализирована.По данным МЧС, пламя было локализовано в 9-41. К полудню пожар полностью потушили. По предварительному заключению специалистов, возгорание произошло из-за самодельного прибора обогрева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек 25 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе Крыма Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, правительство севастополя
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
Власти Севастополя назвали суммы выплат пострадавших при пожаре в пятиэтажке на Хрусталева
17:26 29.11.2024 (обновлено: 17:28 29.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На финансирование выплат пострадавшим во время пожара в пятиэтажном доме на улице Хрусталева до конца года будет выделено 3,735 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города, сообщает пресс-служба.
"На финансирование выплат пострадавшим из резервного фонда Правительства Севастополя в 2024 году будет выделено 3,735 млн рублей", – говорится в сообщении.
Из них 3 миллиона направят на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, а 735 тысяч – на оказание единовременной материальной помощи.
Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, к сегодняшнему дню в ведомство поступило от пострадавших граждан 28 заявлений.
"Из них 14 на финансовую помощь, и 14 на единовременную денежную выплату по утрате имущества", – уточнила Сулягина.
Она уточнила, что по мере поступления заявлений на выплаты пострадавшим дополнительная сумма будет запрошена и в 2025 году.
В пресс-службе правительства добавили, что ремонт фасада горевшего дома начнется в ближайшее время.
Пожар в многоквартирном доме на улице Хрусталева,17 в Севастополе произошел
20 ноября около 7 утра. Первоначально сообщалось, что горят балконы со второго по четвертый этажи, позже пожар охватил балконы на 5-м этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов
, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина была госпитализирована.
По данным МЧС, пламя было локализовано в 9-41. К полудню пожар полностью потушили. По предварительному заключению специалистов, возгорание произошло из-за самодельного прибора обогрева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: