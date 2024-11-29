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Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
На финансирование выплат пострадавшим во время пожара в пятиэтажном доме на улице Хрусталева до конца года будет выделено 3,735 млн рублей из резервного фонда... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:26
2024-11-29T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На финансирование выплат пострадавшим во время пожара в пятиэтажном доме на улице Хрусталева до конца года будет выделено 3,735 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города, сообщает пресс-служба.Из них 3 миллиона направят на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, а 735 тысяч – на оказание единовременной материальной помощи.Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, к сегодняшнему дню в ведомство поступило от пострадавших граждан 28 заявлений.Она уточнила, что по мере поступления заявлений на выплаты пострадавшим дополнительная сумма будет запрошена и в 2025 году.В пресс-службе правительства добавили, что ремонт фасада горевшего дома начнется в ближайшее время.Пожар в многоквартирном доме на улице Хрусталева,17 в Севастополе произошел 20 ноября около 7 утра. Первоначально сообщалось, что горят балконы со второго по четвертый этажи, позже пожар охватил балконы на 5-м этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина была госпитализирована.По данным МЧС, пламя было локализовано в 9-41. К полудню пожар полностью потушили. По предварительному заключению специалистов, возгорание произошло из-за самодельного прибора обогрева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек 25 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе Крыма Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили
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севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, правительство севастополя
Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты

Власти Севастополя назвали суммы выплат пострадавших при пожаре в пятиэтажке на Хрусталева

17:26 29.11.2024 (обновлено: 17:28 29.11.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На финансирование выплат пострадавшим во время пожара в пятиэтажном доме на улице Хрусталева до конца года будет выделено 3,735 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города, сообщает пресс-служба.
"На финансирование выплат пострадавшим из резервного фонда Правительства Севастополя в 2024 году будет выделено 3,735 млн рублей", – говорится в сообщении.
Из них 3 миллиона направят на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, а 735 тысяч – на оказание единовременной материальной помощи.
Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, к сегодняшнему дню в ведомство поступило от пострадавших граждан 28 заявлений.
"Из них 14 на финансовую помощь, и 14 на единовременную денежную выплату по утрате имущества", – уточнила Сулягина.
Она уточнила, что по мере поступления заявлений на выплаты пострадавшим дополнительная сумма будет запрошена и в 2025 году.
В пресс-службе правительства добавили, что ремонт фасада горевшего дома начнется в ближайшее время.
Пожар в многоквартирном доме на улице Хрусталева,17 в Севастополе произошел 20 ноября около 7 утра. Первоначально сообщалось, что горят балконы со второго по четвертый этажи, позже пожар охватил балконы на 5-м этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина была госпитализирована.
По данным МЧС, пламя было локализовано в 9-41. К полудню пожар полностью потушили. По предварительному заключению специалистов, возгорание произошло из-за самодельного прибора обогрева.
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