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Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации

Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации

В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T17:36

2024-11-29T17:36

2024-11-29T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета.По данным райсовета, Даниил родился 27 апреля 2001 года в селе Раздольном Черноземненского сельского поселения.В августе 2022 года он подписал контракт с Минобороны Российской Федерации.Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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