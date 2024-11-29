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Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:36
2024-11-29T17:36
2024-11-29T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета.По данным райсовета, Даниил родился 27 апреля 2001 года в селе Раздольном Черноземненского сельского поселения.В августе 2022 года он подписал контракт с Минобороны Российской Федерации.Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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советский район, крым, новости крыма, герои сво, утраты, память
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
В Советском районе Крыма простились с погибшим героем спецоперации Даниилом Благодырь
17:36 29.11.2024 (обновлено: 17:42 29.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета.
"Мужественно стоял на защите Родины и с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов. 10 ноября 2024 года Даниил Благодырь погиб при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.
По данным райсовета, Даниил родился 27 апреля 2001 года в селе Раздольном Черноземненского сельского поселения.
В августе 2022 года он подписал контракт с Минобороны Российской Федерации.
Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
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