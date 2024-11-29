Рейтинг@Mail.ru
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241129/stoyal-na-zaschite-rodiny-sovetskiy-rayon-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1142259550.html
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:36
2024-11-29T17:42
советский район
крым
новости крыма
герои сво
утраты
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142258701_0:206:898:711_1920x0_80_0_0_8429444a40f30f204e01b20e3b1d04fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета.По данным райсовета, Даниил родился 27 апреля 2001 года в селе Раздольном Черноземненского сельского поселения.В августе 2022 года он подписал контракт с Минобороны Российской Федерации.Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
советский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142258701_0:122:898:795_1920x0_80_0_0_8c60890bdf1647f99eb32ff168812ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
советский район, крым, новости крыма, герои сво, утраты, память
Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации

В Советском районе Крыма простились с погибшим героем спецоперации Даниилом Благодырь

17:36 29.11.2024 (обновлено: 17:42 29.11.2024)
 
© Администрация Советского района КрымаДаниил Благодырь
Даниил Благодырь
© Администрация Советского района Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма простились с герой спецоперации Даниилом Благодырь. Об этом сообщили в пресс-службе Совесткого районного совета.
"Мужественно стоял на защите Родины и с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов. 10 ноября 2024 года Даниил Благодырь погиб при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.
По данным райсовета, Даниил родился 27 апреля 2001 года в селе Раздольном Черноземненского сельского поселения.
В августе 2022 года он подписал контракт с Минобороны Российской Федерации.
Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Советский районКрымНовости КрымаГерои СВОУтратыПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Зеленский снял с поста командующего Сухопутными войсками
17:42Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое
17:36Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
17:33Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
17:26Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
17:14Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае
17:04С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом
16:35Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
16:20Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани
16:15Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое
15:51Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
15:40Крымский мост сейчас – актуальные данные
15:33Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб
15:07Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника
14:45Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену
14:35Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут
14:18ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
14:07Клиенты РНКБ оплатили 2,3 млрд рублей налогов с начала года
14:02В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине
13:47Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат
Лента новостейМолния