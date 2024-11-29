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Симферополь сковали семибалльные пробки
Симферополь сковали семибалльные пробки - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Симферополь сковали семибалльные пробки
В центре Симферополя затруднено движение. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T18:25
2024-11-29T18:25
2024-11-29T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В центре Симферополя затруднено движение.По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторы наблюдаются на улицах Толстого, проспекте Кирова, улице Гоголя, бульваре Ленина, улице Гагарина, улицах Павленко, Желябова, Маяковского, Пролетарская, Ленина, Розы Люксембург, на проспекте Победы, на улице Севастопольская. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта жалуются на долгое стояние в пробках."Яндекс.Пробки" оценивает заторы в Симферополе в 7 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Симферополь сковали семибалльные пробки
Симферополь встал в пробках - на центральных улицах 7-балльный затор
18:25 29.11.2024 (обновлено: 18:30 29.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В центре Симферополя затруднено движение.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторы наблюдаются на улицах Толстого, проспекте Кирова, улице Гоголя, бульваре Ленина, улице Гагарина, улицах Павленко, Желябова, Маяковского, Пролетарская, Ленина, Розы Люксембург, на проспекте Победы, на улице Севастопольская. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта жалуются на долгое стояние в пробках.
"Яндекс.Пробки" оценивает заторы в Симферополе в 7 баллов.
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