https://crimea.ria.ru/20241129/simferopol-skovali-semiballnye-probki-1142260582.html

Симферополь сковали семибалльные пробки

Симферополь сковали семибалльные пробки - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Симферополь сковали семибалльные пробки

В центре Симферополя затруднено движение. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T18:25

2024-11-29T18:25

2024-11-29T18:30

ситуация на дорогах крыма

пробки в симферополе

симферополь

новости

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132984817_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8221f0a9a6de4435d2c4c38a9c7cc691.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В центре Симферополя затруднено движение.По данным сервиса "Яндекс.Карты", заторы наблюдаются на улицах Толстого, проспекте Кирова, улице Гоголя, бульваре Ленина, улице Гагарина, улицах Павленко, Желябова, Маяковского, Пролетарская, Ленина, Розы Люксембург, на проспекте Победы, на улице Севастопольская. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта жалуются на долгое стояние в пробках."Яндекс.Пробки" оценивает заторы в Симферополе в 7 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пробки в симферополе, симферополь, новости, крым, новости крыма